Kuruluş Osman Ayça Hatun kimdir? Memleketi şaşırttı!

Kuruluş Osman'daki Ayça Hatun'u kim oynuyor, gerçek ismi ne?

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her hafta yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda ortaya çıkan Ayça Hatun karakteri, hem Osman Bey’in hem de Kayı Obası’nın hayatında önemli bir yere sahiptir. Ayça Hatun, Osman Bey’in en yakın alplerinden ve en güvendiği dostlarından biri olan Halil’in eşidir. Ayça Hatun, Halil ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Dizide Ayça Hatun karakterini canlandıran Yulduz Rajabova ise, genç ve güzel bir oyuncudur. İşte, Ayça Hatun ve Yulduz Rajabova hakkında merak edilenler…





Kuruluş Osman Ayça Hatun kimdir?

Ayça Hatun, Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda yer alan bir karakterdir. Osman Bey’in alplerinden ve en yakın dostlarından biri olan Halil’in eşidir. Ayça Hatun, Gonca Hatun’un kız kardeşidir. Gonca Hatun ise, Germiyanoğulları Beyliği’nin beyi Yakup Bey’in kızıdır. Ayça Hatun, Halil ile evlenerek, Osman Bey ile Yakup Bey arasında bir ittifakın kurulmasına vesile olmuştur. Ayça Hatun, Halil’e aşık olmuş ve onunla mutlu bir hayat sürmüştür. Ayça Hatun, aynı zamanda Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’in de halasıdır. Ayça Hatun, Osman Bey’in fetihlerinde Halil’e destek olmuş ve onun yanında yer almıştır.

Yulduz Rajabova kimdir?

1987, Özbekistan doğumlu olan ve sinema dünyasına adım atan Yulduz Rajabova, Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Kamera karşısındaki ilk deneyimini 2013 yılında vizyona giren "Khazon" adlı sinema filmiyle yaşamıştır. Daha sonra, 2016 yılında "Virus" ve "Boyvachcha Kuyov" sinema filmlerinde yer almıştır.

Ülkesi Özbekistan'da olduğu kadar Türkiye'de de tanınan başarılı oyuncu, 2021 yılında Türkiye-Özbekistan ortak yapımı olan "Bozkır Arslanı Celaleddin / Mendirman Jaloliddin" dizisinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bu dizide Kutlubike karakterini canlandırmıştır.

Yulduz Rajabova'nın rol aldığı bazı film ve diziler şunlardır:





- Kuruluş Osman ( Ayça Hatun, TV Dizisi 2024)

- Bozkır Arslanı Celaleddin / Mendirman Jaloliddin (Kutlubike, TV Dizisi 2021)

- 2000 Songs of Farida (Robiya, Sinema Filmi 2020)

- Scorpion (Catherine Trammel, Sinema Filmi 2018)

- Maqsad (Lieutenant Sabirova, Sinema Filmi 2018)

- Hamroh (Sinema Filmi 2017)

- Boyvachcha Kuyov (Sinema Filmi 2016)

- Virus (Dizi Film 2016)

- Khazon (Sinema Filmi 2013)