Kuruluş Osman dizisine veda eden Bülent Polat Yan Oda dizisinde!

Bülent Polat, Kuruluş Osman’dan sonra Yan Oda dizisinde oynayacak. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikâyelerinden uyarlanan bir aile dramı.

Kuruluş Osman dizisine veda eden Bülent Polat Yan Oda dizisinde!
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Bülent Polat, Kuruluş Osman’dan Yan Oda’ya geçti

Yan Oda dizisi, yakında Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hayat hikâyelerinden uyarlanan bir aile dramı. Dizinin senaryosunu Mehmet Barış Günger yazarken, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı yapıyor.

Dizinin başrolünde Bülent Polat var

Birsen Altuntaş'ın duyurduğuna göre, dizinin oyuncu kadrosunda ise Bülent Polat'da dahil oldu. Polat, bu sezon Ateş Kuşları dizisinde oynamış, daha sonra da Kuruluş Osman dizisinde rol almıştı. Şimdi ise Yan Oda dizisinde, zengin ve güçlü Alabey ailesinin yurtdışına kaçan ve yıllar sonra geri dönen oğlu Ferhan Alabey karakterini canlandıracak.

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