Kuruluş Osman, Tacettin Noyan kimdir, nereli, kaç yaşında? Tacettin Noyan tarihteki acımasız Moğol generallerinden

Kuruluş Osman dizisinde Tacettin Noyan'ı kim canlandırıyor, gerçek ismi ne?

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her hafta yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin son bölümlerinde ortaya çıkan Tacettin Noyan karakteri, hem Osman Bey’in hem de Moğol İmparatorluğu’nun karşısında yer alıyor. Tacettin Noyan, tarihte de Moğolların Anadolu’yu istila etmesinde önemli bir rol oynamıştır. Dizide Tacettin Noyan karakterini canlandıran Melih Çardak ise, genç ve başarılı bir oyuncudur. İşte, Tacettin Noyan ve Melih Çardak hakkında merak edilenler…







Tacettin Noyan kimdir?



Tacettin Noyan, 13. yüzyılda yaşamış Moğol komutanıdır. Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz Han’ın torunu Hülagü Han’ın emrinde çalışmıştır. Anadolu’yu fethetmek için gönderilen Moğol ordusunun başında yer almıştır. Selçuklu Devleti’ne karşı birçok savaş yapmıştır. 1243 yılında Kösedağ Savaşı’nda Selçuklu ordusunu yenerek Anadolu’yu Moğol egemenliği altına almıştır. 1256 yılında ise Erzurum’u kuşatmıştır. Anadolu’da Moğol hakimiyetini sağlamak için birçok Türkmen beyliğiyle mücadele etmiştir. Kuruluş Osman dizisinde, Tacettin Noyan, Moğol İmparatorluğu’na isyan ederek kendi devletini kurmaya çalışan bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır.

Melih Çardak kimdir?

Sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Melih Çardak, 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra tiyatro dünyasına adım atan Çardak, kariyerine 1978 yılında Şan Tiyatrosu'nda başladı. Devekuşu Kabare ve Levent Kırca tiyatrolarında da sahne aldı. Ardından 1987-1990 yılları arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu, dansçı ve koreograf olarak görev yaptı. 1990-1998 yılları arasında koreografi ve film çalışmaları gerçekleştirdi.

1997 yılında "Eşkiya" filmindeki performansıyla Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Kariyeri boyunca "Renkli Dünya", "Geniş Aile", "Keşanlı Ali Destanı", "Karadayı", "Milat", "Kadın", "Halka", "Kalp Yarası" gibi birçok film ve dizide yer aldı.

2017'de "Kadın" dizisinde Hikmet karakteriyle, 2018'de "Halka" dizisinde Tamirci karakteriyle, 2021'de ise "Kalp Yarası" dizisinde Sadık karakterini canlandırdı. Ayrıca tiyatro dünyasında da "Şoför Nebahat" ve "Otogargara" gibi oyunlarda yer aldı.

Melih Çardak, sanat kariyerine devam ederek yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.