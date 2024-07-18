"La Pasión Turca (Türk Tutkusu)" dizisi 21 ülkede Netflix top 10'a girdi

"LA PASIÓN TURCA" DİZİSİ BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTI



İlker Kaleli ve Maggie Civantos'un başrollerini paylaştığı "La Pasión Turca (Türk Tutkusu)" dizisi, yayınlandığı andan itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı. Dizi, 1 milyon 400 bin görüntülenme alarak 21 ülkede Top 10 listelerinde yer almayı başardı.

İLKER KALELİ'DEN GLOBAL BAŞARI

Oyuncu İlker Kaleli, Netflix globaldeki "Serpent" ve "La Pasión Turca (Türk Tutkusu)" dizileriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. "La Pasión Turca", Netflix Türkiye'de en çok izlenen yapım olarak zirveye otururken, İspanya'da ise ilk 3'te yer aldı. Dizi ayrıca, dünya genelinde 21 ülkenin Top 10 listesine girmeyi başardı. Bu başarı, İlker Kaleli'yi uluslararası arenada öne çıkardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İlker Kaleli ve Maggie Civantos'un başrollerini paylaştığı “La Pasión Turca” dizisi, 7 milyon 400 bin saat izlenme ve 1 milyon 400 bin görüntülenme ile Dili İngilizce Olmayan Diziler Listesi'ne 8’inci sıradan giriş yaptı. Bu başarı, dizinin ne kadar geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını gösteriyor.



İLKER KALELİ'NİN ULUSLARARASI YOLCULUĞU

İngilizce olarak oynadığı "The Serpent" dizisiyle BBC ve Netflix İngiltere’de dikkatleri üzerine çeken İlker Kaleli, son olarak İspanya'da ana akım kanalı Antera 3’de büyük bir başarı yakaladı. "La Pasión Turca", globalde de Netflix ve İspanya üzerinden yayın yapan tüm dijital platformlarda büyük beğeni topladı. Başarılı oyuncu, 50’şer dakikalık 6 bölümden oluşan dizisiyle ilgili İspanya’da röportajlar yapmaya hazırlanıyor.

DERİN BİR AŞK HİKAYESİ: LA PASIÓN TURCA

"La Pasión Turca" izleyicileri derin bir aşk hikayesinin içine çekiyor. Antonio Gala'nın popüler romanından uyarlanan ve 1994 yapımı aynı adlı filmden ilham alınarak hazırlanan mini dizi, profesör olan Olivia‘nın hayatını ve Yaman adında gizemli bir adamla olan tutkulu ilişkisini konu alıyor. Bu hikaye, izleyicilere hem romantizm hem de dramatik unsurlar sunarak geniş bir izleyici kitlesini kendine çekmeyi başardı.