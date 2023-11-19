MasterChef All Star'da nefesler tutuldu! Barbaros'tan sonra o isim de altın kaşığı yaptı: Şefler öve öve bitiremedi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef All Star'da ikinci defa nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olurken altın kaşığın sahibi açıklandı.

MasterChef All Star'da nefesler tutuldu! Barbaros'tan sonra o isim de altın kaşığı yaptı: Şefler öve öve bitiremedi
Yayın Tarihi:

Fenomen yarışma Masterchef All Star, dokunulmazlık oyununu geride bırakırken haftanın kazanan takımı ise mavi takım oldu. Yemekler için 45 dakika süre tanınırken kırmızı takım ise kendisi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayarak nefesleri kesti.

altın kaşık

Masterchef'in ikinci altın kaşığı alan yarışmacı ise meraka beklenirken dokunulmazlık kazanan isim hem altın kaşığında sahibi olurken o isim Hasan olmasıyla alkışlar havada uçuştu. Hasan'ın eleme adayı olarak Eren'i söylemesiyle beraber oylamada en çok adı çıkan haftanın dördüncü ismi ise Batuhan oldu. 

Öne Çıkanlar
Acun Ilıcalı ilk onun adını duyurmuştu! Son dakika yan çizdi: Survivor All Star kadrosundan çıktı! Acun Ilıcalı ilk onun adını duyurmuştu! Son dakika yan çizdi: Survivor All Star kadrosundan çıktı!
ŞOK market indirimin kralıyla döndü! Sabah erkenden giden 1 kilo zeytini 64 TL'ye alacak: Onlarca üründe yüzde 30 indirim ŞOK market indirimin kralıyla döndü! Sabah erkenden giden 1 kilo zeytini 64 TL'ye alacak: Onlarca üründe yüzde 30 indirim
Aradığınız aşk dışarda değil Twitter'da olabilir! X'e ağızları açık bırakacak yeni özellik geliyor Aradığınız aşk dışarda değil Twitter'da olabilir! X'e ağızları açık bırakacak yeni özellik geliyor
Çok Okunanlar
TRT 1'in çok sevilen dizisi apar topar final yapıyor! İzleyiciler karalar bağlayacak TRT 1'in çok sevilen dizisi apar topar final yapıyor! İzleyiciler karalar bağlayacak Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ uyumu reytingleri kurtaramadı Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ uyumu reytingleri kurtaramadı