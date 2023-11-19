MasterChef All Star'da nefesler tutuldu! Barbaros'tan sonra o isim de altın kaşığı yaptı: Şefler öve öve bitiremedi

Fenomen yarışma Masterchef All Star, dokunulmazlık oyununu geride bırakırken haftanın kazanan takımı ise mavi takım oldu. Yemekler için 45 dakika süre tanınırken kırmızı takım ise kendisi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayarak nefesleri kesti.





Masterchef'in ikinci altın kaşığı alan yarışmacı ise meraka beklenirken dokunulmazlık kazanan isim hem altın kaşığında sahibi olurken o isim Hasan olmasıyla alkışlar havada uçuştu. Hasan'ın eleme adayı olarak Eren'i söylemesiyle beraber oylamada en çok adı çıkan haftanın dördüncü ismi ise Batuhan oldu.