Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi hangi ülkede ve hangi ilde çekiliyor? İşte çekim yerleri!

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 27 Şubat 2024 Salı günü 1. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Teoman Kumbaracıbaşı, Kenan Çoban ve Açelya Akkoyun gibi isimlerin yer aldığı dizini, Büyük Osmanlı Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed’in hayatına ışık tutacak. Dizi, İslam alemi için önemli isimlerden olan Eyüp el Ensari’nin de hayatından kesitler sunacak.







Yurt Dışı Çekimleri İran’da Yapıldı

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, hem yurt dışında hem de ülkemizde çekilmektedir. Dizinin yurt dışı çekimleri İran’da Nour Cinema City Platosu’nda yapıldı. Hollywood tasarımcıları tarafından inşa edilen ve İranlı yönetmen Mejid Mejidi’nin Hz. Muhammed’in hayatını beyaz perdeye aktardığı plato, “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi için özel olarak yeniden tasarlandı. Plato, tarihi bir şehri canlandırmak için kullanıldı. Dizinin yurt dışı çekimleri yaklaşık 2 ay sürdü.

Türkiye Çekimleri İstanbul’da Devam Ediyor

Yurt dışı çekimleri tamamlandıktan sonra ekip Türkiye’ye geldi. Türkiye çekimleri ise İstanbul’da gerçekleştirilmektedir. İstanbul’da özel olarak kurulan platoda çekilen sahneler, tarihi atmosferi ve detaylarıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Platoda, Fatih Sultan Mehmed’in sarayı, savaş alanları, camiler, medreseler, sokaklar ve çarşılar gibi mekanlar yer alıyor. Dizinin Türkiye çekimleri ise yaklaşık 4 ay sürecek.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi konusu nedir? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed’in hayatını ve fetihlerle dolu destansı hikayesini ekrana taşıyacak. Dizi, Fatih Sultan Mehmed’in çocukluğundan başlayarak, İstanbul’un fethine kadar olan dönemi anlatacak. Dizi, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmed’in manevi rehberi olan Eyüp el Ensari’nin de hayatına değinecek.



Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi oyuncuları kimlerdir? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır:

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed Selim Bayraktar: Eyüp el Ensari Fikret Kuşkan: Murad Han Teoman Kumbaracıbaşı: Orhan Bey Kenan Çoban: Akşemseddin Açelya Akkoyun: Hüma Hatun Tuba Ünsal: Mara Hatun Serdar Orçin: Çandarlı Halil Paşa Serdar Gökhan: Şeyh Şaban-ı Veli Burak Tamdoğan: Bizans İmparatoru Konstantin Cem Uçan: Ulubatlı Hasan Gülper Özdemir: Eleni Eren Hacısalihoğlu: Zaganos Paşa Erdem Ergüney: İshak Paşa Mehmet Ulay: Balaban Paşa

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ne zaman başladı ve ne zaman bitecek? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, 27 Şubat 2024 Salı günü 1. bölümüyle TRT 1 ekranlarında başladı. Dizinin toplam kaç bölüm süreceği henüz belli değil. Ancak dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin 6 sezon süreceğini ve 150 bölüm olacağını söyledi. Bu durumda dizinin 2027 yılında sona ereceği tahmin ediliyor.