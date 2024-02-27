Bist 100
9.179,48 1%
DOLAR
31,15 0,14%
EURO
33,79 -0,03%
ALTIN
2.027,16 0,26%

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi hangi ülkede ve hangi ilde çekiliyor? İşte çekim yerleri!

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı’nın en önemli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet’in hayatına odaklanıyor. Dizi, hem yurt dışında hem de ülkemizde çekiliyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi nerede çekiliyor? Hangi ülkede ve hangi ilde çekimler yapılıyor? İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 27.02.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 17:40
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi hangi ülkede ve hangi ilde çekiliyor? İşte çekim yerleri!

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 27 Şubat 2024 Salı günü 1. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Teoman Kumbaracıbaşı, Kenan Çoban ve Açelya Akkoyun gibi isimlerin yer aldığı dizini, Büyük Osmanlı Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed’in hayatına ışık tutacak. Dizi, İslam alemi için önemli isimlerden olan Eyüp el Ensari’nin de hayatından kesitler sunacak.

mehmed fetihler sultanı

Yurt Dışı Çekimleri İran’da Yapıldı

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, hem yurt dışında hem de ülkemizde çekilmektedir. Dizinin yurt dışı çekimleri İran’da Nour Cinema City Platosu’nda yapıldı. Hollywood tasarımcıları tarafından inşa edilen ve İranlı yönetmen Mejid Mejidi’nin Hz. Muhammed’in hayatını beyaz perdeye aktardığı plato, “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi için özel olarak yeniden tasarlandı. Plato, tarihi bir şehri canlandırmak için kullanıldı. Dizinin yurt dışı çekimleri yaklaşık 2 ay sürdü.

Türkiye Çekimleri İstanbul’da Devam Ediyor

Yurt dışı çekimleri tamamlandıktan sonra ekip Türkiye’ye geldi. Türkiye çekimleri ise İstanbul’da gerçekleştirilmektedir. İstanbul’da özel olarak kurulan platoda çekilen sahneler, tarihi atmosferi ve detaylarıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Platoda, Fatih Sultan Mehmed’in sarayı, savaş alanları, camiler, medreseler, sokaklar ve çarşılar gibi mekanlar yer alıyor. Dizinin Türkiye çekimleri ise yaklaşık 4 ay sürecek.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi konusu nedir? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed’in hayatını ve fetihlerle dolu destansı hikayesini ekrana taşıyacak. Dizi, Fatih Sultan Mehmed’in çocukluğundan başlayarak, İstanbul’un fethine kadar olan dönemi anlatacak. Dizi, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmed’in manevi rehberi olan Eyüp el Ensari’nin de hayatına değinecek.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi oyuncuları kimlerdir? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır:

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed Selim Bayraktar: Eyüp el Ensari Fikret Kuşkan: Murad Han Teoman Kumbaracıbaşı: Orhan Bey Kenan Çoban: Akşemseddin Açelya Akkoyun: Hüma Hatun Tuba Ünsal: Mara Hatun Serdar Orçin: Çandarlı Halil Paşa Serdar Gökhan: Şeyh Şaban-ı Veli Burak Tamdoğan: Bizans İmparatoru Konstantin Cem Uçan: Ulubatlı Hasan Gülper Özdemir: Eleni Eren Hacısalihoğlu: Zaganos Paşa Erdem Ergüney: İshak Paşa Mehmet Ulay: Balaban Paşa

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ne zaman başladı ve ne zaman bitecek? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, 27 Şubat 2024 Salı günü 1. bölümüyle TRT 1 ekranlarında başladı. Dizinin toplam kaç bölüm süreceği henüz belli değil. Ancak dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin 6 sezon süreceğini ve 150 bölüm olacağını söyledi. Bu durumda dizinin 2027 yılında sona ereceği tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlar dikkat! O tarihte asgari ücrete zam yapılacak

Çalışanlar dikkat! O tarihte asgari ücrete zam yapılacak

Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!

Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!

O bankada hesabı olanlar yaşadı! Bundan sonra ücretsiz, hiç para ödemeyecekler

O bankada hesabı olanlar yaşadı! Bundan sonra ücretsiz, hiç para ödemeyecekler

Tarım Bakanlığı 1500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! Asil ve yedek aday listesi

Tarım Bakanlığı 1500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! Asil ve yedek aday listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmed: Fetihler Sultanı uyarla mı gerçek hikaye mi?
2
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var
3
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi hangi ülkede ve hangi ilde çekiliyor? İşte çekim yerleri!
4
Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Gaddar, Taksici olayı için verdiği mesajdan sonra şimdi de hayvanlara yapılan eziyetlere dur diyor!
5
Kızılcık Şerbeti’nde büyük sürpriz! Settar Tanrıöğen diziye veda etti, Apo rolü için ise yeni isim belli oldu!
6
Türkiye'yi yasa boğan Taksici cinayetini ''Gaddar'' dizisi işledi! Dağhan, Taksici katilini camdan attı: İşte "Gaddar"ın şok edici sahnesi
7
23 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?

Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!

İş Bankası’ndan 2024 Yılında Yüksek Maaşlı Personel Alımı! En Az Lise Mezunu Olmak Yeterli!

Gram altını ucuza alanlar dikkat! İslam Memiş gününüzü kabusa çevirecek!

Çalışanlar dikkat! O tarihte asgari ücrete zam yapılacak

Yatırımlık tarım arazisi mahkemeden satışta! 231.000 TL’ye arazi satın alacaksınız

Mangalda yiyormuş hissi verecek! Köfte yaparken bu püf noktasını uygulayın

Tarım Bakanlığı 1500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! Asil ve yedek aday listesi

Evdeki karıncalara doğal çözüm! Bu malzemeleri kullanın, karıncalardan eser kalmayacak!

O bankada hesabı olanlar yaşadı! Bundan sonra ücretsiz, hiç para ödemeyecekler

Becerilerinizi test edin: Sahte pasaportu 8 saniyede bulanların IQ'su en az 140 çıkıyor! Şimdi kendini test et

15.000 metrekare tarla 183.000 TL’den satışa çıkartıldı! Tarla yatırımı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat

BYD, elektrikli araç sektöründe çığır açtı! 436 bin TL’ye Renault 5 E-Tech Electric, Han, Seal ve Dolphin modellerine rakip SUV Satışta