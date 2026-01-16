Merkezefendi Kış Festivali'nde Eğlence ve Yapay Kar

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Festivali, kış aylarının soğuk günlerinde vatandaşları müzik ve eğlenceyle bir araya getiriyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Tüm hemşehrilerimizi bu keyfe ortak olmaya saat 20.30’de Merkezefendi Kültür Merkezi’mizin yanındaki festivalimize bekliyoruz" dedi.

Program

Merkezefendi Kültür Merkezi’nin yanında oluşturulan festival alanında, yapay kar yağışının altında sahne alacak isimler şöyle: 16 Ocak Cuma saat 20.30’da DJ Süleyman Ataş, 17 Ocak Cumartesi saat 20.30’da "80-90’s Nowadays" grubu ve 18 Ocak Pazar saat 20.00’de DJ Berfu. Her akşam DJ’ler sahne alarak müzik dolu bir atmosfer sunacak.

Etkinlik Alanı ve İmkanlar

Festival alanı; Buz Pateni Pisti, sokak lezzetleri, yiyecek-içecek kioksları, lunapark ve alışveriş stantları ile her yaştan ziyaretçiye keyifli bir etkinlik deneyimi sağlıyor. Etkinliklerde ziyaretçilere yapay kar yağışıyla eğlenceli akşamlar yaşatılacak.

