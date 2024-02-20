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Mesut Özil, Survivor All Star'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı'nın bahsettiği dünyaca ünlü futbolcu kim?

Survivor All Star’da yarışmacılar, Acun Ilıcalı’nın getirdiği dünyaca ünlü futbolcuyla tanışacak. Bu futbolcunun Mesut Özil olabileceği sosyal medyada konuşuluyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:10
Mesut Özil, Survivor All Star'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı'nın bahsettiği dünyaca ünlü futbolcu kim?

Survivor All Star'da Sürpriz Konuk: Dünyaca Ünlü Futbolcu

Survivor All Star'ın son bölümünde yarışmacıları büyük bir sürpriz bekliyor. Acun Ilıcalı, fragmanda duyurduğu gibi dünyaca ünlü bir futbolcu adayıyla buluşturacak. Bu futbolcunun kim olduğu ise merak konusu.

Mesut Özil Survivor'a mı Geliyor?

Acun Ilıcalı'nın fragmanda Sercan Yıldırım'a "Seninle tanıştırmak istediğim biri var" dediği an, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi, bu futbolcunun eski milli yıldızımız Mesut Özil olduğunu düşündü. Sosyal medyada 'Mesut Özil' etiketi trend topic oldu.

Yarışmacılar Şokta

Survivor All Star'ın yeni bölümünde yarışmacılar, Acun Ilıcalı'nın getirdiği sürpriz konukla karşılaşacak. Bu futbolcunun kim olduğunu duyguklarında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Fragman, ekran başındaki izleyicileri de heyecanlandırdı.

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