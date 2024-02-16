Nihat Hatipoğlu’ndan Esra Erol’un mehdi davasına sert tepki: Deccal ve mehdi yalanı!

MEHDİ GERÇEĞİ! ESRA EROL’DA ŞOK İDDİA! NİHAT HATİPOĞLU’NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR!

Esra Erol’un programında kayıp kızını arayan bir anne, kızının ‘mehdi’ olduğunu iddia eden bir adam tarafından kaçırıldığını söyledi. Bu iddia, Türkiye’yi şoke etti. Kayıp kızının peşine düşen anne, kızının ‘mehdi’ olduğunu iddia eden Mustafa Çabuk adlı bir adam tarafından kaçırıldığını ve Çanakkale Bayramiç’te bir termal otelde 300 kişiyi rehin tuttuğunu söyledi. Bu iddia, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, konuyla ilgili olarak mehdi gerçeğini anlattı. Hatipoğlu, mehdi’nin alametlerini, işaretlerini ve nasıl anlaşılacağını açıkladı. Hatipoğlu, şu anda mehdi söz konusu olmadığını, kendilerini mehdi olarak tanıtan veya tanıtan kişilerin sahtekar veya hasta olduğunu söyledi. İşte mehdi gerçeği ve Esra Erol’da yaşananlar!





ESRA EROL’DA ANNE KIZINI ARARKEN ŞOK OLDU!

Esra Erol’un programına katılan Fatma Olgun adlı anne, kayıp kızını bulmak için başvuruda bulundu. Ancak, programın ilerleyen bölümlerinde ‘mehdi’ olduğu iddia edilen Mustafa Çabuk’un Çanakkale Bayramiç’te bir termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddiası ortaya atıldı. Anne, kızının bu adam tarafından kandırıldığını ve kendisinden haber alamadığını söyledi. Anne, kızının hayatından endişe ettiğini ve kurtarılmasını istediğini belirtti.



NİHAT HATİPOĞLU’NDAN MEHDİ AÇIKLAMASI: “ŞU ANDA MEHDİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”





Hatipoğlu, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Mehdi’nin bulunduğu dönemde deccal olacaktır. Şu anda deccal söz konusu değil. Bu saydıklarımdan hiçbiri ortada yok. Öyleyse ortada mehdi de yok. ‘Ben mehdiye benziyorum’, ‘ben mehdiyim’ diyen çok insan çıktı bugüne kadar. İnsanları aldattılar, çok insan öldü.

Mehdi’nin işaretleri vardır. Şu anda yeryüzünde söz konusu değil. Akıl, ruh yönünden hasta olan insanlar kendilerini mehdi zannedebiliyorlar. Bir kısmı hasta olduğu için bunu yapıyor. Bir kısmı da bilerek bundan bir rant sağlamak için yapıyor. Şu anda mehdi söz konusu değildir."

Hatipoğlu, mehdi’nin nasıl anlaşılacağına dair çeşitli hadislerden örnekler verdi. Hatipoğlu, mehdi’nin Hz. Muhammed’in ismini ve künyesini taşıyacağını, yüzüne nur saçacağını, omzunda peygamber mührü bulunacağını, Hz. Ali’nin yüzüne benzeyeceğini, insanlara Kur’an ve sünnete göre hükmedeceğini, Hz. İsa ile birlikte deccal ile savaşacağını, dünyaya adalet ve barış getireceğini söyledi.