Olgun Şimşek’in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı'nın ilk tanıtımı yayınlandı! İşte dizinin ilk tanıtımı

Olgun Şimşek’in oynadığı Kara Ağaç Destanı dizisinin ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu

TRT, 2024 sezonu için dört yeni dizi hazırladı. Bunlardan biri olan Bir Sevdadır ekrana geldi. Diğer dizi Kül Masalı ise 15 Şubat’ta başlayacak. Haftanın diğer günlerinde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Gönül Dağı ve Teşkilat dizileri yayınlanacak. Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin salı, Kara Ağaç Destanı dizisinin de cuma günü ekrana geleceği söyleniyor.

Kara Ağaç Destanı dizisi Kayseri ve Kapadokya’da çekiliyor

Dün akşam yayınlanan ilk tanıtımda Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, Merih Öztürk gibi isimleri gördük. Dizinin yönetmeni Ufuk Hakan Eren, senaristi Mustafa Becit. Dizi Motto Yapım tarafından üretiliyor. Dizinin çekimleri için Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı köyüne plato kuruldu.

Dizi ağalık sistemi ve aşkı konu alıyor

Dizi, ağalık sistemi üzerinden güç, feodalite, sınıf mücadelesi ve aşk öyküsünü anlatıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker , Hakan Boyav, Merih Öztürk’ün yanında Ayten Uncuoğlu, Gülçin Hatıhan, İsmail Hakkı Ürün, Sevtap Özaltun, Oğulcan Arman Uslu, Mehmet Güler, Sekvan Serinkaya, Deniz Altan, Kenan Ciniviz, Eray Ertüren, Tuncay Beyazıt, Nurhayat Boz ,Mehmet Şeker, Sultan Sarohan, Taylan Meydan, Mert Karabulut, Halil Demir, Berfin Kıymaz, Adem Türkyılmaz, Alessa Dilara Demircan… gibi isimler yer alıyor.