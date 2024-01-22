Ömer dizisindeki Aliye kim, kaç yaşında nereli? Oya Taşanlar’ın hayatı ve kariyeri

Ömer dizisinde Aliye karakterine hayat veren Oya Taşanlar, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Rol aldığı pek çok başarılı projede yeteneğini kanıtlayan Taşanlar, son olarak TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan Biltmore Oteli Cinayeti dizisinde izleyiciyle buluşmuştu. Taşanlar, Ömer dizisindeki Aliye rolü için çok heyecanlı olduğunu ve izleyicilerden olumlu geri dönüşler almayı umduğunu söyledi.





Ömer dizisindeki Aliye kimdir?

Ömer dizisinde Aliye karakteri, Ömer’in babasının eski ortağı İzzet ile ilişkisi olan gizemli bir kadındır. İzzet, Ali Düşenkalkar’ın canlandırdığı, Ömer’in babası Reşat’ın eski ortağıdır. Aliye’nin Ömer ve ailesiyle nasıl bir bağlantısı olduğu ise merak konusudur. Aliye, Ömer’in hayatına girdiğinde neler olacağı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Oya Taşanlar kimdir?

Türk oyuncu Oya Unustası Taşanlar, 31 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim gördü ve oyunculuk, sahne sanatları alanında Ayla Algan'dan eğitim aldı.

2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ilk 20'ye giren Oya Unustası, oyunculuk kariyerine Kaybedenler Kulübü adlı filmde küçük bir rolle başladı. Ardından 2011 yılında İzmir Çetesi dizisinde Duru karakterini canlandırdı. Sevdaluk, Beyaz Karanfil, Kalbim Ege'de Kaldı gibi dizilerde farklı karakterlere hayat verdi.

2018 yılında Masum Değiliz dizisinde Ceyda Koruhan rolüyle beğeni topladı ve aynı yıl Diriliş Ertuğrul dizisinde Sugay Hatun karakterini canlandırdı. 2019-2021 yılları arasında atv'de yayımlanan Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı.

Eylül 2021'de oyuncu Ahmet Tansu Taşanlar ile evlenen Oya Unustası Taşanlar'ın başarıları aralıksız devam etti. 2023 yılında 1973: Biltmore Oteli Cinayeti adlı internet dizisinde Sina Baydur rolünü üstlendi.





2024 yılında Star TV'de yayımlanacak olan "Ömer Aliye" adlı dizide başrolde yer alacak olan Oya Unustası Taşanlar, kariyerine olan katkılarıyla Türk televizyon dünyasındaki önemli isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Ömer dizisi ne zaman yayınlanıyor? Ömer dizisi, her pazartesi akşamı Star TV’de saat 20.00’de yayınlanıyor.



Ömer dizisi oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Ömer dizisi oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Ali Düşenkalkar, Oya Taşanlar gibi isimler yer alıyor.

Ömer dizisi konusu nedir? Ömer dizisi, birbirine zıt karakterlere sahip olan Ömer ve Zeynep’in aşk hikayesini anlatıyor. Ömer, babasının ölümünden sonra ailesinin şirketini yönetmeye başlar. Zeynep ise babasının borçları yüzünden zor durumda olan bir genç kadındır. Ömer ve Zeynep’in yolları bir tesadüf sonucu kesişir ve aralarında bir çekim oluşur. Ancak ikiliyi bekleyen sırlar, yalanlar ve engeller vardır.