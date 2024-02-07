Ozan Akbaba’nın yerini Mustafa Üstündağ aldı: Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde şok gelişme!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, Ozan Akbaba’nın yerine Mustafa Üstündağ’ı kadrosuna kattı. Üstündağ, dizide sürpriz bir rol oynayacak ve aynı zamanda Emanet filminde de rol alacak.

Ozan Akbaba’nın yerini Mustafa Üstündağ aldı: Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde şok gelişme!
Yayın Tarihi:

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine yeni yıldız

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sezonunda da izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Mustafa Şevki Doğan’ın yönettiği ve Atv’nin sevilen dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam, kadrosunu güçlendirmek için Ozan Akbaba’nın yerine çok konuşulacak bir oyuncu getiriyor. Üçüncü sezonu için de hazırlıklarını sürdüren dizinin yeni yıldızı Birsen Altuntaş'ın duyurduğuna göre, Mustafa Üstündağ olacak.

Ozan Akbaba’nın yerini Mustafa Üstündağ aldı: Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde şok gelişme!

Mustafa Üstündağ sürpriz bir karakteri canlandıracak

Arka Sokaklar dizisinden sonra Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine transfer olan Mustafa Üstündağ, dizide beklenmedik bir karaktere bürünecek. Üstündağ’ın dizideki rolü ve hikayesi henüz açıklanmadı ancak izleyicileri şaşırtacağı kesin. Ayrıca Üstündağ, Tuvana Türkay ile başrollerini paylaştığı Emanet filminin de yakında vizyona gireceğini duyurdu. Ali İlhan’ın yönettiği, Haluk Özenç’in senaryosunu yazdığı filmde Turgay Tanülkü ve Gürgen Öz gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Öne Çıkanlar
Buruk istedi, Timur bitirdi: Galatasaray, Bayern Münih’ten 53 gol 60 asistlik sol beki 15 milyon euro alıyor! Buruk istedi, Timur bitirdi: Galatasaray, Bayern Münih’ten 53 gol 60 asistlik sol beki 15 milyon euro alıyor!
Artık elektrik faturasını unutacaksınız! Yok artık dedirten başvurular devam ediyor Artık elektrik faturasını unutacaksınız! Yok artık dedirten başvurular devam ediyor
Bakanlıktan tarihi müjde! O belgeyi getirene 5100 TL maaş+ elektrik faturası desteği Bakanlıktan tarihi müjde! O belgeyi getirene 5100 TL maaş+ elektrik faturası desteği
Çok Okunanlar
Hudutsuz Sevda Ceylan'ı kim oynuyor, kaç yaşında nereli?: Esengül Aypek Instagram paylaşımlarıyla hayran bıraktı Hudutsuz Sevda Ceylan'ı kim oynuyor, kaç yaşında nereli?: Esengül Aypek Instagram paylaşımlarıyla hayran bıraktı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi Raşidüddin Sinan Kimdir? Tarihteki Önemi ve Ölümü Nasıl Oldu? Dağın Efendisi Kim? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi Raşidüddin Sinan Kimdir? Tarihteki Önemi ve Ölümü Nasıl Oldu? Dağın Efendisi Kim? Yalı Çapkını'ndan Kirli Sepeti’ne bomba transfer: İşte Kirli Sepeti'nin Ecesi o oyuncu oldu! Yalı Çapkını'ndan Kirli Sepeti’ne bomba transfer: İşte Kirli Sepeti'nin Ecesi o oyuncu oldu! “Taş Kağıt Makas” Dizisi Kanal D’de Başlıyor: İşte Oyuncu Kadrosu “Taş Kağıt Makas” Dizisi Kanal D’de Başlıyor: İşte Oyuncu Kadrosu Survivor’da Acun Ilıcalı’dan yarışmacılara sert çıkış: Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Survivor’da Acun Ilıcalı’dan yarışmacılara sert çıkış: Kardeşim siz ne istiyorsunuz?