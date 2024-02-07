Ozan Akbaba’nın yerini Mustafa Üstündağ aldı: Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde şok gelişme!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine yeni yıldız

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sezonunda da izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Mustafa Şevki Doğan’ın yönettiği ve Atv’nin sevilen dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam, kadrosunu güçlendirmek için Ozan Akbaba’nın yerine çok konuşulacak bir oyuncu getiriyor. Üçüncü sezonu için de hazırlıklarını sürdüren dizinin yeni yıldızı Birsen Altuntaş'ın duyurduğuna göre, Mustafa Üstündağ olacak.

Mustafa Üstündağ sürpriz bir karakteri canlandıracak

Arka Sokaklar dizisinden sonra Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine transfer olan Mustafa Üstündağ, dizide beklenmedik bir karaktere bürünecek. Üstündağ’ın dizideki rolü ve hikayesi henüz açıklanmadı ancak izleyicileri şaşırtacağı kesin. Ayrıca Üstündağ, Tuvana Türkay ile başrollerini paylaştığı Emanet filminin de yakında vizyona gireceğini duyurdu. Ali İlhan’ın yönettiği, Haluk Özenç’in senaryosunu yazdığı filmde Turgay Tanülkü ve Gürgen Öz gibi usta oyuncular da yer alıyor.