Ozan Güven, Ekin Koç ve Hande Ataizi, Taş Kağıt Makas dizisinde buluşuyor! İşte dizi'nin 1. Bölüm fragmanı

Taş Kağıt Makas dizisinden 1 Bölüm fragmanı

Ozan Güven'in başrolünde yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisi, yakında Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç ve Hande Ataizi de var. Dizi'nin ilk tanıtımı 1 hafta önce yayınlanmıştı. Dün akşam da 1. Bölüm fragmanı yayınladı. Dizinin ne zaman başlayacağı ise merak konusu.

Taş Kağıt Makas dizisinin hikayesi

Dizinin kahramanı Umut (Ekin Koç), her yaşadığı anı en ince detayına kadar aklında tutabilen sıradışı bir hafızaya sahiptir. Bu hafıza yeteneği, babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için girdiği adalet mücadelesinde onun en büyük silahıdır. Umut, belediye otobüsünde karşılaştığı Alev (Serra Arıtürk) ile yakınlaşır ve Alev de onun bu davasına destek olur. Sistemin kurallarını yıkan zeki avukat Harun (Ozan Güven), güçlü Cumhuriyet Savcısı Süreyya (Hande Ataizi), iş ve suç dünyasının arasında gidip gelen Kadri (Hüseyin Avni Danyal) ve acımasız bir sosyopat olan Fecir (Burak Yörük) ise Umut'un karşısında duran engellerdir. Umut, alzheimer hastası olan babasının hak ettiği adaleti sağlamak için bu engelleri aşabilecek midir? Taş Kağıt Makas dizisi, izleyenleri sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

Taş Kağıt Makas dizisi, MF Yapım'ın yapımını üstlendiği, Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini yaptığı, Uğraş Güneş'in senaryosunu yazdığı bir Kanal D dizisidir.