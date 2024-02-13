Safir dizisi final mi yapıyor? Dizi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?

Safir Dizisi Final Kararı Belli Oldu

atv’nin Kapadokya’da çekimleri yapılan Safir dizisi, ekran macerasını noktalıyor. NTC Medya imzalı, Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül’ün başrollerde olduğu dizi, birçok oyuncunun ayrılmasıyla sarsılmıştı. İpek Tuzcuoğlu’nun ardından İlhan Şen, Erkan Bektaş ve Gizem Karaca da diziden ayrılacağını duyurmuştu. Semih Bağcı’nın yönetmenliğini yaptığı dizinin heyecan dolu son fragmanı izleyicileri meraklandırmıştı.

Safir 26. Bölümde Final Yapıyor

Dizinin geçen hafta aldığı reytingler beklentileri karşılayamamıştı. Bu nedenle dizinin 26. bölümde final yapacağı kararı alınmıştı. Ancak son haftanın reytingleri dizinin birkaç bölüm daha uzamasına imkan verebilir miydi? Bu sorunun cevabı bugün belli oldu. Dizinin yapımcısı, dizinin 26. bölümde büyük final yaparak ekranlara veda edeceğini ekibe bildirdi.