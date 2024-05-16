Şahane Hayatım yine yerinde durmuyor! Bütün sırlar ortaya dökülecek

Dizinin yeni fragmanı seyirciyi şoke edecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞAHANE HAYATIM YENİ FRAGMAN

Kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Şahane Hayatım dizisinin 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Şebnem ve Melisa'nın evi yakması sonrasında Didem ile olan gerginlik artacak.





Didem Şebnem ve Melisa'yı polise ihbar edecek. Şebnem ve Melisa ise geri adım atmaz. Mesut Şebnem'in zarar göreceğini düşünerek sert bir uyarı yapar. Didem ise Şebnem'i sindirdiğini düşünür. Şebnem Mesut ile düğün hazırlığı yapmaya devam ederken Didem'in büyük sırları ortaya çıkar. Didem'in cinayeti öğrenmesi ile birlikte Onur büyük bir sarsıntı yaşarken bir seçim yapması gerekir. Şebnem gerçekleri bilmeden düğün hazırlığı yaparken Didem kötü bir sürprizle gelir. Dizi 15 Mayıs Çarşamba akşamı NOW ekranlarında seyircisiyle buluşacak.