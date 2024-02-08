Şahane Hayatım'ın Psikoloğu Hakan Dinçkol kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Hakan Dinçkol hakkında her şey

Hakan Dinçkol, Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biridir. Hakan Dinçkol’un biyografisi, oyunculuk serüveni ve rol aldığı yapımlar hakkında bilgileri sizin için topladık…

Hakan Dinçkol kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hakan Dinçkol, 20 Aralık 1981’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Yugoslavya göçmeni, annesi ise Türk olan Hakan Dinçkol, İstanbul ve Ayvalık’ta büyüdü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Türkçe öğretmenliği okudu. Reklam sektörüne girdi ve birçok reklamda oynadı. Oyunculuk hayatına 2015’te Asla Vazgeçmem dizisindeki Fırat Kozan rolüyle adım attı. Sonrasında Savaşçı dizisindeki Başçavuş Turan Hüseyinoğlu, Yuvamdaki Düşman dizisindeki Alper Gürsoy, Öğretmen dizisindeki Harun, Yargı dizisindeki Cüneyt, Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisindeki Mustafa Kemal Atatürk rolleriyle ekranlarda yer aldı. Hakan Dinçkol, Şahane Hayatım dizisinde de Şebnem’in psikoloğu olarak konuk oyuncu olarak görünecek. Hakan Dinçkol, haber spikeri Merve Dinçkol’un da abisidir. Hakan Dinçkol, 2008’de Merve Erol ile nikah masasına oturdu ve 2016’da ayrıldı. Bu evlilikten Mayra isminde bir kız çocuğu sahibi oldu. Hakan Dinçkol, 42 yaşındadır.

Hakan Dinçkol’un oynadığı film ve diziler