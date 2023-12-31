Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel programında Eypio rüzgarı: Eypio kim, gerçek ismi ne, nereli?

Yılbaşı gecesi Kanal D'de ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel programının konuklarından biri de ünlü rapçi Eypio oldu. Eypio, programda hem kendi şarkılarını hem de sevilen yılbaşı şarkılarını seslendirecek.

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel programında Eypio rüzgarı: Eypio kim, gerçek ismi ne, nereli?
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Yılbaşı gecesi eğlence dolu bir programla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel’in konuklarından biri de rap müziğinin sevilen ismi Eypio oldu. Eypio, programda hem kendi şarkılarını hem de sevilen yılbaşı şarkılarını seslendirecek. Peki, Eypio kim, nereli?

Eypio Kimdir?

yılbaşı

Abdurrahim Akça, sahne adıyla tanınan Eypio, 2 Şubat 1983 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Afganistan Türkmeni olan anne ve babasının çocuğu olarak büyüyen Eypio, gençlik yıllarının bir kısmını Konya'da, bir kısmını ise İstanbul Zeytinburnu'nda geçirdi. 2002 yılında Hollanda'ya giden sanatçı, burada rap müziğe ilgi duymaya başladı ve 2005 yılında ilk albümü olan "A.P.O E.P"yi piyasaya sürdü. Türkiye'ye dönüş yaptığı 2008 yılında mahlasını değiştirerek rap kariyerine devam etti. 2015 yılında Burak King ile birlikte seslendirdiği "Günah Benim" şarkısıyla geniş bir kitleye ulaşarak büyük bir çıkış yakaladı. Bugüne kadar dokuz stüdyo albümüne imza atan Eypio, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Eypio’nun Şarkıları Nelerdir?

Eypio, rap müziğinin yanı sıra pop, rock ve arabesk gibi farklı tarzlarda da şarkılar yaptı. Eypio’nun en bilinen şarkıları arasında şunlar sayılabilir:

Günah Benim

Ay Bizim Yıldız Bizim

Gömün Beni Çukura

Yoksun Yanımda

Urgan

Bi Taksi Çağırın

Ayrım Yok

Kral Çıplak

Ay Kızım

Sen

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