Senden Önce dizisinin sonu geldi! Dünyaca ünlü yapımdan uyarlanan dizi reytingleri tutturamadı

Senden Önce Dizisi Erken Final Yapıyor!

Senden Önce dizisi, Kanal D ekranlarında salı akşamlarının vazgeçilmezi olmuştu. Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı dizi, aşk, ihanet ve intikam dolu bir hikaye anlatıyordu. D Media yapımı olan dizinin senaryosu ise dünyaca ünlü bir yapımdan uyarlanmıştı.

Dizinin 3. Bölümü Final Olacak!

Dizinin hayranları, bu hafta yayınlanan 2. bölümün ardından 3. bölümü merakla bekliyordu. Ancak dizinin yapımcısı D Media, şaşırtıcı bir karar verdi. Dizinin reytinglerinin beklentilerin altında kalması nedeniyle, dizinin 3. bölümde final yapacağı duyuruldu. Bu haber, dizinin takipçilerini üzüntüye boğdu.