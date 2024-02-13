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Survivor All Star'a eski şampiyon geliyor! İşte şimdi tüm dengeler değişecek

Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ederken, eski Survivor efsanelerinden Hilmi Cem İntepe'nin hamlesi Survivor'a katılacağı söylentilerini alevlendirdi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 13.02.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 06:56
Survivor All Star'a eski şampiyon geliyor! İşte şimdi tüm dengeler değişecek

TV8 ekranlarındaki en popüler yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar ilk açıklandığında bazı efsane isimlerin yer almaması kamuoyunda tepkiye neden oldu. Efsane isimler arasında yer alan Hilmi Cem İntepe, Survivor tutkunlarının en çok katılmak istediği isimlerden birisiydi ve nihayet beklenen oldu. Detaylar haberimizde...

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SURVİVOR ALL STAR SÜRPRİZ TRANSFER! HİLMİ CEM İNTEPE SURVİVOR’DA

Survivor All Star'da sürpriz geçiş! Hilmi Cem İntepe, Survivor All Star 2024 kadrosuna katıldı.

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Survivor All Star'da ismine yakışır bir transfer sekansı var. Şampiyonluk kazanan Survivor dizisinin vazgeçilmez ismi Hilmi Cem İntepe yaşadığı dram nedeniyle All Star'a katılamamıştı!

HİLMİ CEM İNTEPE SURVİVOR 2024’TE!

Hilmi Cem İntepe Survivor All Star'a katılmak üzere yola çıkıyor! Bu sezon ekranlara damga vuran program Survivor'da transfer süreci devam ediyor. Programa Hilmi Cem İntepe isimli 1 erkek ve 1 kadın katılacak!

Bu sezon vizyona giren Tetikçinin Oğlu ve Altın Kafes dizilerinde rol alan Hilmi Cem İntepe, Altın Kafes dizisi nedeniyle All Star kadrosuna katılamadı. Ancak Altın Kafes tamamlandıktan sonra ünlü isim Acun Ilıcalı onu ikna etti. Ünlü aday bugün yola çıktı. Hilmi Cem İntepe'yi bu cumartesi ekranda göreceğiz.

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