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Survivor All Star’da Batuhan Karacakaya’nın ilk finalist olması sosyal medyayı salladı

Survivor All Star’da Batuhan Karacakaya’nın finale ilk adım atması ve sosyal medyada yankı uyandıran başarısı hakkında detaylı bilgiler.haberimizde

Yayın Tarihi: 11.06.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 10:10
Survivor All Star’da Batuhan Karacakaya’nın ilk finalist olması sosyal medyayı salladı

Survivor ilk finalisti belli oldu! Batuhan Karacakaya X'te TT oldu: Kupasını verinde gitsin

Survivor All Star’da heyecan dorukta! Yarışmaya sonradan dahil olan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Batuhan Karacakaya, finale ilk adımı atan isim oldu. Batuhan’ın bu başarısı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve pek çok yorum alarak gündem oldu.

Finale yaklaştıkça Survivor All Star’da heyecan artıyor. Survivor Avatar Atakan, düelloda yaşadığı şaşkınlığı dile getirirken, Seda ise Atakan’a karşı kazandığı galibiyeti “mucize” olarak nitelendirdi. Bu durum, yarışmanın ne denli çekişmeli ve heyecanlı geçtiğini gözler önüne seriyor.

Nefise’nin kolyeyi bir türlü alamaması, yarışmacılar arasında dikkat çeken bir diğer konu oldu. Batuhan ise asıl oyunların yeni başladığını belirtti. Ogeday’ın basamak basamak ilerlemesi ve Batuhan’ın finale ilk adım atması, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yarışma sonunda Avatar Atakan’a karşı galip gelen Batuhan Karacakaya, Survivor All Star’da ilk finalist oldu. Batuhan’ın yarışmadaki hırsı ve başarısı, sosyal medyada pek çok yorum aldı ve geniş kitleler tarafından takdir topladı.

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