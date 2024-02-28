Taş Kağıt Makas dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Taş Kağıt Makas kim kimdir?

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisi başladı! İşte dizi konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, dün akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan yaparken, senaryosunu Uğraş Güneş kaleme aldı. Dizinin yapımcılığını ise MF Yapım üstlendi. Dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler bulunuyor.







Taş Kağıt Makas Dizisinin Konusu

Dizinin konusu, masum bir delikanlı olan Umut’un (Ekin Koç) babasını kurtarmak için düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşıdır. Umut, çocuk yaşta anne ve abisini bir trafik kazasında kaybetmiştir. Babası Rıza (Hüseyin Avni Danyal) ile birlikte, şehrin en büyük gökdelenlerinin arkasındaki dik yokuşa kurulmuş bir gecekondu mahallesinde, yoksul bir hayat sürmektedir. Umut’un, sıradan bir hayatı olan Umut’un, sıradan olmayan bir hastalığı vardır: Hipertimezi (sıradışı hafıza yeteneği). Çocukluğundan beri Hipertimezi’yle yaşamayı öğrenen Umut, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmaz. Bu özelliği bazen mucizeye, bazen felakete dönüşebilir.

Umut, bir sabah hayatını alt üst eden güne uyanır. Babası Rıza bir cinayetin faili olarak gözaltına alınır. Üstelik Rıza, o geceye dair hiçbir şey hatırlayamaz. Umut ve Rıza, bir anda kendilerini bir cehennemin içinde bulurlar. Umut, babasının suçsuzluğunu ispatlamak için elinden geleni yapar. Ancak karşısında çok güçlü ve acımasız bir düşman vardır: Fecir Emirkıran (Ozan Güven). Fecir, Londra’dan yeni dönmüş, zengin, yakışıklı ve karizmatik bir iş adamıdır. Ancak Fecir’in de sırları vardır. Fecir, Umut’un babasını hedef alarak, onunla bir oyun oynamaya başlar. Bu oyun, Umut’un hayatını değiştirecektir.

Umut, babasını kurtarmak için adalet ararken, yalnız değildir. Ona destek olanlar ise avukat Harun Yakar (Burak Yörük), hukuk öğrencisi Zeynep (Serra Arıtürk) ve gazeteci Fecir (Hande Ataizi)'dir. Harun, Fecir’in de baskısıyla gözaltına alınan Kadri Palaz’ın (Bülent Seyran) avukatıdır. Kadri, Harun’un abisidir ve Umut’un babasıyla aynı gece aynı yerde bulunmuştur. Harun, kendine has yöntemleri ve tarzıyla Fecir’in başına dert olur. Zeynep, Umut’un aynı üniversitede okuduğu, güzel ve zeki bir kızdır. Umut’a aşık olan Zeynep, onun yanında olmak için elinden geleni yapar. Fecir ise, Umut’un babasının cinayetle suçlandığı geceye dair önemli bir ipucuna sahiptir. Fecir, Umut’a yardım etmek isterken, onunla yakınlaşır.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisi, Umut’un adalet mücadelesini, Fecir’in oyununu, Harun’un zekasını, Zeynep’in aşkını ve Fecir’in sırrını ekrana taşıyor. Dizinin ilk bölümünde, Umut’un babasının tutuklanması, Fecir’in Umut’a meydan okuması, Harun’un Fecir’e karşı hamlesi, Zeynep’in Umut’a destek olması ve Fecir’in Umut’a yakınlaşması gibi heyecanlı gelişmeler yaşandı.

Taş Kağıt Makas Dizisi Oyuncu Kadrosu

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ekin Koç (Umut Tanrıkulu): Süper zeka bir genç. Babasının suçsuzluğunu ispatlamak için mücadele ediyor. Hipertimezi hastası.

Serra Arıtürk (Zeynep): Hukuk öğrencisi. Umut’a aşık. Ona yardım etmek için elinden geleni yapıyor.

Ozan Güven (Fecir Emirkıran): Zengin ve karizmatik bir iş adamı. Umut’un babasını hedef alarak, onunla bir oyun oynuyor. Fecir’in de sırları var.

Hande Ataizi: Gazeteci. Umut’un babasının cinayetle suçlandığı geceye dair önemli bir ipucuna sahip. Umut’a yardım etmek isterken, onunla yakınlaşıyor.

Burak Yörük (Harun Yakar): Avukat. Umut’un babasıyla aynı gece aynı yerde bulunan Kadri Palaz’ın avukatı. Kadri, Harun’un abisi. Harun, Fecir’e karşı zekasıyla mücadele ediyor.

Hüseyin Avni Danyal (Rıza Tanrıkulu): Umut’un babası. Temizlik işçisi. Unutkan. Cinayetle suçlanıyor. O geceye dair hiçbir şey hatırlamıyor.