Teşkilat Kambur kimdir, nereli kaç yaşında? Kambur'unn gerçek ismi ne, öldü mü? İlker Aksum'un biyografisi

Teşkilat dizisindeki Kambur kim? İlker Aksum’un hayatı

Teşkilat dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. İlker Aksum, Teşkilat dizisinde Kambur adlı bir karakteri oynayacak. Kambur, dahi derecesinde bir strateji uzmanı ve Cehennem Çukuru’nun lideri. Teşkilat’ın yeni düşmanı olan Kambur, Ömer Atmaca ve ekibini yok etmek için her yolu deneyecek. Peki, Teşkilat dizisindeki Kambur kimdir? İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Teşkilat dizisindeki Kambur karakteri ve İlker Aksum’un hayatı hakkında merak edilenler…







Teşkilat dizisindeki Kambur kimdir?

Teşkilat dizisinin 93. bölümünden itibaren ekrana gelecek olan Kambur, Teşkilat’ın yeni düşmanı. Kambur, dahi derecesinde bir strateji uzmanı ve Cehennem Çukuru’nun lideri. Cehennem Çukuru, Kaptan’ın yönettiği ve özel askerlerden oluşan bir örgüt. Kambur, bu askerleri istediği örgüt için çalıştırıyor. Kambur, Ömer Atmaca ile karşı karşıya geldikten sonra bütün motivasyonu Ömer ve ekibini yok etmek olacak. Kambur, Teşkilat’ın başına büyük bela olacak.

İlker Aksum kimdir? *İlker Aksum: Türk Oyunculuğunun Yetenekli İsmi





Türk oyuncu İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da dünyaya gelmiştir. Annesi Nurten Aksum ve babası subay pilot Mehmet Bülent Aksum olan Aksum'un ikiz kardeşleri İlkay ve Alpay'dir. İlköğrenimine Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlayan Aksum, ardından Mehmetçik Lisesi'nden mezun olmuştur. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren Aksum, 1993 yılında bu eğitimini tamamlamıştır.

1994 yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan İlker Aksum, ilk profesyonel rolünü Hamlet oyununda Ophelia karakteriyle almıştır. Antalya Devlet Tiyatrosu'nda 10'dan fazla oyunda rol alan Aksum, daha sonra İstanbul'a yerleşmiştir. Kısa bir süre Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalıştıktan sonra televizyona adım atmıştır. "Sır Dosyası" dizisinde oynadığı bir bölümle dikkat çeken Aksum, Taylan Biraderler ile tanışarak "Çarli" dizisinde Afakan Dayı karakteriyle ön plana çıkmıştır.

2006 yılında Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği "Küçük Kıyamet" filmi ile sinema kariyerine adım atan İlker Aksum, bu filmle 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. Televizyon dünyasında da adından sıkça söz ettiren Aksum, "Yabancı Damat" dizisindeki Ruşen rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra televizyon programlarına da katılan İlker Aksum, "Birimiz İkimiz İçin" adlı yarışma programını sunmuştur. 2012 yılında yapılan 49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sunuculuğunu İclal Aydın ile birlikte üstlenmiştir.

Tiyatro oyunları arasında William Shakespeare'ın "Macbeth" oyununda sahne alan Aksum, tiyatro alanındaki yeteneğiyle de öne çıkmaktadır. Oyunculuğu ve çok yönlülüğü ile Türk televizyon ve sinemasının önemli isimlerinden biri olan İlker Aksum'un kariyeri, birbirinden başarılı projelerle dolu bir geçmişe sahiptir.

Filmografisi:

- "Teşkilat" (2024-) - Kambur

- "Sadık Ahmet" (2024)

- "Şahsiyet" (2023-)

- "Nefes: Yer Eksi İki" (2023) - Gazeteci Ufuk

- "Oyun Bitti" (2023)

- "Demir Kadın: Neslican" (2023)

- "Yangın Günleri: Independenta" (2023)

- "Başım Belada" (2023)

- "Müjdemi İsterim" (2022) - Niyazi

- "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" (2021)

- "Azizler" (2021)

- "Ramo" (2020-2021) - Hasan

- "7. Koğuştaki Mucize" (2019) - Askorozlu

- "Diriliş Ertuğrul" (2018) - Dragos

- "Mehmetçik Kut'ül Amare" (2018) - Cox

- "Hedefim Sensin" (2018) - Yarım Hasan

- "Her Şey Seninle Güzel" (2018)

- "Buyur Bi'De Burdan Bak" (2016, 2018)

- "Poyraz Karayel" (2016-2017) - Çınar Sayguner

- "Seddülbahir 32 Saat" (2016) - Ramiz

- "Yeşil Deniz" (2015-2016)

- "Aşk Olsun" (2015)

- "Kadim Dostum" (2014)

- "Ne Diyosuun" (2014) - Ali Kemal

- "Tatar Ramazan" (2013)

- "Mutlu Aile Defteri" (2013) - Kudret Taşyumruk

- "20 Dakika" (2013) - Ali Halaskar

- "Kötü Yol" (2012) - Reşat

- "Bizim Yenge" (2011) - Bahri

- "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" (2011) - Ender

- "Sen de Gitme" (2011) - Doktor Yahya Turan

- "Muhteşem Yüzyıl" (2011) - Kaptan-ı Derya Cafer Ağa (Konuk oyuncu)

- "Canım Ailem" (2008-2010) - Halim

- "Vavien" (2009) - Televizyoncu Sabri

- "Ejder Kapanı" (2009) - Doktor

- "Güz Sancısı" (2008) - İsmet

- "Karayılan" (2007-2008) - Yüzbaşı Laroş

- "Yabancı Damat" (2004-2007) - Ruşen Demir

- "Küçük Kıyamet" (2006) - Ali

- "Aşk Olsun" (2003) - Yıldırım

- "Beşik Kertmesi" (2002) - Enis Büyütücü

- "Biz Size Aşık Olduk" (2002

) - Sinan

- "Baykuşların Saltanatı" (2000)

- "Çarli İş Başında" (2000) - Afakan

- "5 Maymun Çetesi" (1999) - Amerikan

- "Çarli" (1998) - Afakan

- "Olacak O Kadar" (1997) - İlker

İlker Aksum, kariyerine başladığı günden bugüne Türk televizyon ve sinemasına önemli katkılarda bulunan bir sanatçı olarak tanınmaktadır. Gelecekte de başarılı projelerle adını duyurmaya devam etmesi beklenmektedir.