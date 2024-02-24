Türkiye'yi yasa boğan Taksici cinayetini ''Gaddar'' dizisi işledi! Dağhan, Taksici katilini camdan attı: İşte "Gaddar"ın şok edici sahnesi

"Gaddar" dizisi, İzmir'deki taksici cinayetini ekrana taşıdı

Geçen ay İzmir'de yaşanan ve Türkiye'yi derinden sarsan taksici cinayeti, Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu "Gaddar" dizisinde işlendi. Dizide, soğuk kanlı bir katil tarafından öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin dramı anlatıldı.

"Gaddar" Dağhan'ın, katili camdan fırlattığı sahne

Dizinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı ve Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği "Gaddar"da, Çağatay Ulusoy Dağhan karakterine hayat veriyor. Dağhan, İzmir'de 'üşümesin diye' aracına aldığı taksi şoförü Oğuz Erge'yi öldüren katili bulup intikamını alıyor. Katili camdan aşağı atıp cesedini taksicinin babasının yaşadığı mahalleye asıyor. Bu hareketiyle de taksicilerin gönlünde taht kurdu.