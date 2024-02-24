Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,07 0,17%
EURO
33,68 -0,05%
ALTIN
2.022,02 0,75%

Türkiye'yi yasa boğan Taksici cinayetini ''Gaddar'' dizisi işledi! Dağhan, Taksici katilini camdan attı: İşte "Gaddar"ın şok edici sahnesi

Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Dağhan, İzmir’de taksici öldüren katili yakalayıp cezalandırıyor. “Gaddar” dizisi, gerçek bir cinayetin dramatik yansıması.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:16
Türkiye'yi yasa boğan Taksici cinayetini ''Gaddar'' dizisi işledi! Dağhan, Taksici katilini camdan attı: İşte "Gaddar"ın şok edici sahnesi

"Gaddar" dizisi, İzmir'deki taksici cinayetini ekrana taşıdı

Geçen ay İzmir'de yaşanan ve Türkiye'yi derinden sarsan taksici cinayeti, Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu "Gaddar" dizisinde işlendi. Dizide, soğuk kanlı bir katil tarafından öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin dramı anlatıldı.

Türkiye'yi yasa boğan Taksici cinayetini ''Gaddar'' dizisi işledi! Dağhan, Taksici katilini camdan attı: İşte "Gaddar"ın şok edici sahnesi

"Gaddar" Dağhan'ın, katili camdan fırlattığı sahne

Dizinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı ve Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği "Gaddar"da, Çağatay Ulusoy Dağhan karakterine hayat veriyor. Dağhan, İzmir'de 'üşümesin diye' aracına aldığı taksi şoförü Oğuz Erge'yi öldüren katili bulup intikamını alıyor. Katili camdan aşağı atıp cesedini taksicinin babasının yaşadığı mahalleye asıyor. Bu hareketiyle de taksicilerin gönlünde taht kurdu.

İLGİLİ HABERLER

25 Şubat 2024 Pazar, günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

25 Şubat 2024 Pazar, günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

Kiracılar ve ev sahipleri hemen bunu yapsın! GİB az önce duyurdu: Formu doldurmayan yandı

Kiracılar ve ev sahipleri hemen bunu yapsın! GİB az önce duyurdu: Formu doldurmayan yandı

O illerde arsa sahibi olmak sadece 14.800 TL'ye bakıyor! Milli Emlak'tan çıldırtan arsa satışı

O illerde arsa sahibi olmak sadece 14.800 TL'ye bakıyor! Milli Emlak'tan çıldırtan arsa satışı

Müstakil ev 589 bin TL'ye satışta! Devlet elini taşın altına koydu: Yetişen alıyor

Müstakil ev 589 bin TL'ye satışta! Devlet elini taşın altına koydu: Yetişen alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
23 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?
2
Türkiye'yi yasa boğan Taksici cinayetini ''Gaddar'' dizisi işledi! Dağhan, Taksici katilini camdan attı: İşte "Gaddar"ın şok edici sahnesi
3
25 Şubat 2024 Pazar TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, bu akşam hangi diziler var?
4
Ateş Kuşları’nda büyük sürpriz! Çelik Komutan’ın gerçek torunu kim? Sultan’ın sırrı ne zaman açığa çıkacak?
5
Kül Masalı dizisi, görsel kalitesiyle rakiplerini geride bırakıyor! İşte detayları
6
Yalan Dizisinin Okuma Provası Yarın! İşte Oyuncu Kadrosu!

Sadece 11.000 TL’ye tarlasını satın alacaksınız! Yatırım yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat duyuruldu

Aracı benzinli ve motorinli olanlar dikkat! Akaryakıt fiyatlarına okkalı indirim!

Şipşak tatlı arayanlara tembel gelin tatlısı tarifi! Lezzetini tadan tarifini isteyecek

25 Şubat 2024 Pazar, günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

Sınavsız büro personeli alımı başladı! Kimliğini, belgesini alan kadrolu işi kapacak

Kiracılar ve ev sahipleri hemen bunu yapsın! GİB az önce duyurdu: Formu doldurmayan yandı

Düşük gelirli ailelere her ay 3500 TL nakit yardımı! Bilmeyenler pişman olacak

Pas görüntüsünden sonsuza kadar kurtulmanızı sağlayacak temizlik tüyosu! Silgi gibi siliyor

Müstakil ev 589 bin TL'ye satışta! Devlet elini taşın altına koydu: Yetişen alıyor

18-45 yaş arası personel alımı duyuruldu! Belediye en az 20 bin TL maaş vaat ediyor!

KPSS şartı olmadan okullara personel alımı yapılıyor! Eğitim şartı da kaldırıldı

O illerde arsa sahibi olmak sadece 14.800 TL'ye bakıyor! Milli Emlak'tan çıldırtan arsa satışı