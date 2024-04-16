Bist 100
9.591,06 0%
DOLAR
32,5 0,25%
EURO
34,6 0,27%
ALTIN
2.468,64 -0,09%

TV8'in Yemekteyiz yarışmasında rekabet sürüyor: Zeynep ve İnci'nin aldığı puanlar belli oldu!

TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de yeni haftada Zeynep ve İnci'nin aldığı puanlar merak konusu oldu.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 21:37
TV8'in Yemekteyiz yarışmasında rekabet sürüyor: Zeynep ve İnci'nin aldığı puanlar belli oldu!

TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz, bugün Zeynep Hanım'ın performansıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Gün boyunca rekabetin dozu hiç düşmeyen yarışmacılar, her yemek sonrası puanlama yaparak büyük ödül için mücadele ettiler.

16 Nisan 2024 tarihindeki bölümde, Zeynep Hanım'ın yarışmacılar arasındaki performansı şu şekilde değerlendirildi:

İnci: 7 puan

Batuhan: 5 puan

Tuğba: 5 puan

Yakup: 6 puan

Yapılan oylama sonucunda Zeynep Hanım, toplamda 6 puan alarak günün en yüksek puanını elde eden yarışmacı oldu.

Yemekteyiz 15 Nisan 2024 tarihindeki bölümde ise İnci Hanım'ın aldığı puanlar şu şekildeydi:

Tuğba: 5 puan

Batuhan: 4 puan

Zeynep: 6 puan

Yakup: 5 puan

Zeynep Hanım'ın bugünkü performansı ve aldığı yüksek puanlar, onu haftanın favori yarışmacıları arasına soktu. Yarışmacılar arasındaki rekabetin yüksek olduğu Yemekteyiz'de, haftanın sonunda büyük ödül sahibini bulacak.

İLGİLİ HABERLER

Eski yeni arabası olanlar dikkat! TÜVTÜRK okkalı zammı patlattı

Botokssuz botokslu gibi gösteren mucize yağ! 1 damlasıyla kırışıklıkları dümdüz ediyor

IBAN'ıyla para gönderenler eyvah eyvah diyecek! 50 TL bile olsa yandılar

36 aylık söz veren emekliye tek seferde 68.000 TL nakit! ING Bank 08.00'da duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahar dizisi hangi hastanede çekiliyor? Bahar dizisinin çekildiği hastane
2
Yalı Çapkını'nda final heyecanı! O isim belli etti: Geldiği gibi gidiyor
3
Kuruluş Osman dizisinde Orhan bey'e eş geliyor! İşte Elçim hatunu canlandıracak oyuncu ve detayları
4
Mehmed: Fetihler Sultanı tuttu mu beğenildi mi? Mehmed: Fetihler Sultanı reyting ve yorumları?
5
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi Kara Tegin Kimdir? Karatekin'in Tarihteki Gerçek Hikayesi ve Önemi
6
1 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?
7
Gelinim Mutfakta 9 Nisan 2024 puan durumu ve birincisi

Cebinde 10-20 TL olanlara kara haber! 2 gün sonra şok olacaksınız

IBAN'ıyla para gönderenler eyvah eyvah diyecek! 50 TL bile olsa yandılar

O hastalıkların çözümü evdeki bitkiymiş! Onlarca hastalığı bıçak gibi kesiyor

Akaryakıt zammı mağarasından çıkıyor! O tarihten sonra litre başı 50 TL!

Eski yeni arabası olanlar dikkat! TÜVTÜRK okkalı zammı patlattı

36 aylık söz veren emekliye tek seferde 68.000 TL nakit! ING Bank 08.00'da duyurdu

En eski elektrik süpürgesini bile canavara çeviriyor! 3 yöntemle süpürgenin gücünü beşe katlayın

Öksürüğü bıçak gibi kesen mucize karışım! İki malzemeyle öksürüğe son

Temmuz zammı o emekliye yarayacak! 12.500 TL- 15.000 TL yükselecek

Botokssuz botokslu gibi gösteren mucize yağ! 1 damlasıyla kırışıklıkları dümdüz ediyor

Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan teknik! İçi dışı lokum gibi pişiyor

Promosyon bekleyene müjde! Tek seferlik değil: Artık her Nisan ve Ekim'de ödenecek