TV8'in Yemekteyiz yarışmasında rekabet sürüyor: Zeynep ve İnci'nin aldığı puanlar belli oldu!

TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz, bugün Zeynep Hanım'ın performansıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Gün boyunca rekabetin dozu hiç düşmeyen yarışmacılar, her yemek sonrası puanlama yaparak büyük ödül için mücadele ettiler.

16 Nisan 2024 tarihindeki bölümde, Zeynep Hanım'ın yarışmacılar arasındaki performansı şu şekilde değerlendirildi:

İnci: 7 puan

Batuhan: 5 puan

Tuğba: 5 puan

Yakup: 6 puan

Yapılan oylama sonucunda Zeynep Hanım, toplamda 6 puan alarak günün en yüksek puanını elde eden yarışmacı oldu.

Yemekteyiz 15 Nisan 2024 tarihindeki bölümde ise İnci Hanım'ın aldığı puanlar şu şekildeydi:

Tuğba: 5 puan

Batuhan: 4 puan

Zeynep: 6 puan

Yakup: 5 puan

Zeynep Hanım'ın bugünkü performansı ve aldığı yüksek puanlar, onu haftanın favori yarışmacıları arasına soktu. Yarışmacılar arasındaki rekabetin yüksek olduğu Yemekteyiz'de, haftanın sonunda büyük ödül sahibini bulacak.