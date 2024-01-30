Yabani dizisi Özge kimdir, nereli? Yabani Özge'nin gerçek ismi ve rol aldığı diziler

Yabani dizisi Özge'yi kim oynuyor, gerçek ismi ne? Yabani Özge kim, nereli, kaç yaşında?

NOW TV’nin sevilen dizisi Yabani, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide yepyeni bir dönem başlıyor. Güven (Tayanç Ayaydın) ve Neslihan (Dolunay Soysert) arasındaki aşkın kaldığı yerden devam etmesi beklenirken, Güven’in eşi Özge’nin gelmesi her şeyi değiştirecek. Özge karakterini ise başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu canlandıracak. Nur Fettahoğlu, Yabani dizisinde 20. bölümden itibaren yer alacak. Peki, Yabani'nin Özge'si Nur Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte Nur Fettahoğlu’nun biyografisi ve kariyeri hakkında merak edilenler.





NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Asiye Nur Fettahoğlu: Zeki, Yetenekli ve Başarılı Bir Oyuncu Genç Yaşta Başarı:

Almanya'da 12 Kasım 1980'de dünyaya gelen Asiye Nur Fettahoğlu, Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden biridir. Beş çocuklu bir ailenin parçası olarak Duisburg'da doğan Fettahoğlu, üç yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a döndü. Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü mezunu olan Asiye Nur Fettahoğlu, genç yaşta gösterdiği başarı ile dikkatleri üzerine çekti.

Kariyerinde İlk Adımlar:

İlk olarak ablasının çalıştığı bankada bankacılık yaparak iş hayatına başlayan Fettahoğlu, daha sonra Sky Türk'te borsa spikerliği yaparak ekranlara adını yazdırdı. Oyunculuk kariyerine "Benden Baba Olmaz" dizisiyle başlayan Fettahoğlu, "Gönül Salıncağı" dizisindeki rolüyle televizyon dünyasında tanınmaya başladı.





Unutulmaz Rolleri:

Fettahoğlu'nun kariyerindeki en dikkat çeken rollerden biri, "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Peyker Yöreoğlu" karakteridir. Bu rolle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, ardından "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Mahidevran Sultan" olarak izleyici karşısına çıktı. Bu dizideki performansıyla birçok ödül kazanan Fettahoğlu, beğeni topladı.

Başarılı Filmografisi:

Asiye Nur Fettahoğlu'nun filmografisi oldukça zengindir. "Filinta", "Payitaht Abdülhamid", "Kardeş Çocukları", "Babil", "Kağıt Ev" ve "Darmaduman" gibi projelerde önemli roller üstlendi. Ayrıca sinema dünyasında da adından söz ettiren Fettahoğlu, "Gişe Memuru", "Kurtlar Vadisi Filistin", "Deliler: Fatih'in Fermanı" gibi yapımlarda başarılı performans sergiledi.





Çok Yönlü Bir Oyuncu:

Fettahoğlu, televizyon ve sinema projelerinin yanı sıra dijital platformlarda da yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. "Fi", "Bozkır", "Hükümsüz Melek", "Ayak İşleri" ve "İyi Adamın 10 Günü" gibi projelerle dijital platformlarda da başarısını sürdürdü. Asiye Nur Fettahoğlu, genç yaşına rağmen gösterdiği başarı ile Türk televizyon ve sinemasının öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

Yabani dizisi Özge Aydın kimdir, nereli? Yabani dizisi Özge Aydın, dizide Güven’in eşi olarak yer alan bir karakterdir. Özge’yi canlandıran Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 tarihinde Almanya’nın Duisburg kentinde doğmuştur. Babası Türk, annesi ise Yunan asıllıdır. Ailesi Rize’ye göç etmiştir.

Yabani dizisi Özge Aydın kaç yaşında, hangi burç? Yabani dizisi Özge Aydın’ı canlandıran Nur Fettahoğlu, 44 yaşındadır ve Akrep burcudur.

Yabani dizisi Özge Aydın hangi dizilerde oynadı? Yabani dizisi Özge Aydın’ı canlandıran Nur Fettahoğlu, daha önce Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil, Kağıt Ev, Darmaduman gibi dizilerde rol almıştır.

Yabani dizisi Özge Aydın evli mi, çocuğu var mı? Yabani dizisi Özge Aydın’ı canlandıran Nur Fettahoğlu, evli değildir. Ancak daha önce Murat Aysan ve Levent Veziroğlu ile evlenmiş ve boşanmıştır. Nur Fettahoğlu’nun Levent Veziroğlu’ndan Elisa Güzin adında bir kızı vardır.