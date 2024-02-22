Yalan Dizisinin Okuma Provası Yarın! İşte Oyuncu Kadrosu!

Atakan Hoşgören Yalan Dizisinde

Kanal D'nin Süreç Film yapımı Yalan dizisi önümüzdeki hafta salı günü çekimlere başlıyor.

Yalan Dizisinin Okuma Provası Yapılacak

Yalan dizisinin çalışmaları devam ediyor. "En korkunç yalan, bir anneye söylenen yalandır" temasıyla hazırlanan dizinin okuma provası yarın gerçekleştirilecek. Kanal D'de ekrana gelecek Süreç Film yapımı dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Boyacıoğlu'nun senaryosunu yazdığı dizinin oyuncu kadrosuna son katılan isim başarılı oyuncu Atakan Hoşgören oldu. "Dönence" dizisindeki başrol performansıyla beğeni toplayan genç ve yakışıklı oyuncu Yalan'da "Kerim" karakterini canlandıracak.

Yalan Dizisinin Güçlü Oyuncu Kadrosu

Yalan dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide Aslıhan Güner "Melike", Feyyaz Duman "Kadir", Yeşim Ceren Bozoğlu "Hülya", Özge Borak "Berrin", Emir Benderlioğlu "Cengiz", Zeynep Eronat "Delal", Renan Bilek "Emin", Eylül Tumbar "Duru", Sabriye Kara "Şefika", Ozan Yiğit "Volkan" ve Kubilay Tuncer de "Haluk" rolünde izleyiciyle buluşacak.