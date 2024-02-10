Yalı Çapkını 58. bölümde neler olacak? Pelin mi yaşayacak yoksa bebeği mi

Star TV ekranlarının her cuma vazgeçmeden izlenen Yalı Çapkını dizisi dün akşam saat 20:00’dan itibaren 57. bölümü ile ekranlara geldi. Yine bomba gibi bir bölümle ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin 57. bölümünde neler oldu? Geçtiğimiz bölümlerde eve gelen bir kadının Suna’yı kaderin değişecek demesiyle, Suna Ferit ile beraber olacağını düşünerek farklı rüyalar görmeye başladı. Özellikle Ferit ve Suna’nın baş başa olduğu sahneler dizide bomba etkisi yarattı. Bunun yanı sıra hapse düşen Orhan için her şey daha başlangıçtı. Orhan’ı hapishanede daha zor günler beklerken, Gülgün Orhan’dan vazgeçmeyeceğini dile getirerek hapishanede bile Orhan’ın yanında olma kararı aldı. Dizinin 56. ve 57. bölümüne damga vuran olay ise Peli’nin bebeğinin kimden olduğu gerçeğiydi. Herkes bu gerçeği öğrenmekle yanıp tutuşurken, beklenmeyen bir gelişme yaşandı. 58. bölümde Pelin ve bebeği arasında bir seçim yapılmak zorunda kalınacak.





YALI ÇAPKINI 58. BÖLÜM FRAGMANI



Yalı Çapkını 58. bölüm fragmanı diziye damga vuracak bir sahneyle açılıyor. Hastaneye kaldırılan Pelin, diziye veda mı edecek? Pelin’in doktorunun bebek ya da Pelin arasında bir seçim yapılabilecek aşamada olduğunu dile getirmesi; kimi izleyicileri üzerken kimi izleyicileri sevindirecek. Pelin diziye veda ederken çocuğun kimden olduğu öğrenilecek mi? Pelin bebeğini kaybederse dizinin ilerleyen bölümlerde neler olacak? Bir diğer seçenek olarak Pelin’in bebeği yaşayacaksa, bebek kiminle büyüyecek? Yalı Çapkını, 58. bölümde ortalığı karıştıracak sahnelere ev sahibi yapacağa benziyor. Dizinin izleyicileri şimdiden nefesleri tutmuş durumda. 58. bölümünün yayınlanan ilk fragmanı bile izleyicilerin şaşkına uğramasına sebebiyet vermişken, Pelin ve bebeği hakkındaki kararı kim verecek? İkisi de yaşayabilecek mi büyük bir merak konusu…