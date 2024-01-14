Yalı Çapkını dizisinde ipler koptu! Başrol apar topar gönderildi: Sosyal medyada isyan etti!

Star TV'nin popüler dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni bölüm fragmanı olay oldu. İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisinde ipler koptu! Başrol apar topar gönderildi: Sosyal medyada isyan etti!
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YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE ‘SEYRAN’ DETAYI…

Star TV'nin en çok takip edilen ve beğenilen dizisi olan "Yalı Çapkını"nın yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz olay oldu. Dizide başrol oynayan Afra Saraçoğlu fragmanda kendisinin olmamasına bakın nasıl tepki gösterdi. İşte detaylar…

dizi

 Star TV ekranlarına Cuma günü gelen ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni fragmanı yayınladı. Saraçoğlu bu fragmanda kendisinin olmamasına ise tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Afra Saraçoğluya sosyal medyadan da destekler eksik olmadı…

DESTEKLER ÇIĞ GİBİ

 12 Ocak Cuma 54. Bölümle ekranlara gelecek olan dizinin fragmanında Seyran karakterinin fragmanda olmamasından dolayı teklisini dile getiren Saraçoğlu izleyicilerden tam destek aldı. İzleyiciler, "Sen bu senaryo ve bunlara nasıl izin veriyorsun" ve "Seyran yoksa biz de yokuz" gibi yorumlarla Saraçoğlu'na destek verdiler.

Gelen tepkilerden sonra senaristlerin ve yapımcıların açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu…

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