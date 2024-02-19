Yalı Çapkını dizisinde şoke eden ayrılık! Seyirciler bir daha izlemeyecek: Apar topar çıktı

İddialı ve sevilen dizi 'Yalı Çapkını' beklenmedik senaryolarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Her Cuma akşamı Star TV ekranlarında gündem olmaya devam eden Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü izleyiciler karşısında büyük bir depremle çıktı. Yalı Çapkını'nın son bölümüne Perin karakteri damgasını vurdu. Bebeğiyle birlikte hastaneye kaldırılan Pelin'in ölümü herkesi şok etti ve sosyal medyada kafa karışıklığına neden oldu.





Sezon finalinde dizi kadrosundan ayrılan Pelin'in Ferit'ten hamile kalması üzerine ikinci sezonda kadroya dönmesi herkesi şoke etti. Pelin'in Serter ile beraber olduğu öğrenilirken dizide Serter'in gelişi ile hastanelik olan Pelin'in hastanede ölüm kalım mücadelesi bölüm boyu işlendi. Bölümün sonlarına doğru ise bebeğin gerçek babasının Serter olduğu ortaya çıktı.





Pelin'in dizide devam edeceği düşünülüyordu ancak senaryoda beklenmeyen bir şey oldu. Son bölümde Pelin Karakterinin öldüğü görülüyor. Yani Yalı Çapkını'ndan Buçe Buse Kahraman'ın canlandırdığı Pelin karakterinin resmen diziye veda ettiği anlaşılıyor.