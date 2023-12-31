Yalı Çapkını'nda işler karıştı! Mert Ramazan Demir'den şok adım: Kimse bu kadarını beklemiyordu

Reyting rekorları kırmaya devam eden Yalı Çapkını dizisinde şok üstüne şok yaşanıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yalı Çapkını'nda işler karıştı! Mert Ramazan Demir'den şok adım: Kimse bu kadarını beklemiyordu
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Yalı Çapkını dizisinin başrolü Mert Ramazan Demir'den şok hamle! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDEN BÜYÜK HAMLE

Star TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde olacaklar seyirci tarafından merakla araştırılıyor. Son bölümde Pelin karakterinin hamile olmadığı bir seyirci tarafından iddia edildi. İddialara göre Mert Ramazan Demir'in setten ayrıldığı ile ilgili videolar da sosyal medyada konuşulmaya başlandı. 

yalı çapkını dizisinde büyük hamle

Sosyal medyada dizinin takipçileri tarafından büyük tepki gören video ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Pelin karakterinin hamileliği ve Mert Ramazan Demir'in seti terk etmesi ile ilgili detayların ilerleyen bölümlerde ortaya çıkması bekleniyor. İkinci sezonuyla senaryosunda önemli değişiklikler olan dizide yaşanacak yeni değişiklikler seyirci tarafından merakla bekleniyor. 

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