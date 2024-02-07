Yalı Çapkını'ndan Kirli Sepeti’ne bomba transfer: İşte Kirli Sepeti'nin Ecesi o oyuncu oldu!

Yalı Çapkını'ndan Kirli Sepeti'ne bomba transfer

Yeni sezonda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Med Yapım yapımı Kirli Sepeti dizisi, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ece Erdek Koçoğlu'nun kaleme aldığı "Kirli Sepeti" dizisi, pazar akşamları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Dizinin oyuncu kadrosunda Furkan Palalı ve Erkan Sever'in yanı sıra, Birsen Altuntaş'ın duyurduğuna göre, son dönemin gözde ismi Sevcan Yaşar da dahil oldu.

Sevcan Yaşar, "Kirli Sepeti"nde Ece olarak karşımıza çıkacak

En son "Yalı Çapkını" dizisinde rol alan Sevcan Yaşar, "Kirli Sepeti" dizisiyle anlaştığını duyurdu. Başarılı oyuncu, dizide Ece adında bir karakteri canlandıracak. Ece, Furkan Palalı'nın oynadığı doktor Levent'in eski aşkı olarak dikkat çekecek.