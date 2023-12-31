Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Konusu Ne, Oyuncu Kadrosu Kimler Var?

ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak, izleyicilerin beğenisini kazanmaya hazırlanıyor. Dizinin başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Bahadır İnce yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Ercan Uğur kaleme alıyor. Dizi, sırlarla dolu bir aşk ve intikam hikayesini anlatıyor. Dizinin konusu, gerçek bir hikayeden uyarlanmadı. Dizi, Kore yapımı olan The Innocent Man dizisinden esinleniyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak dizisi ne zaman başlayacak? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin esinlendiği The Innocent Man dizisi nasıl bir dizi? İşte, dizinin detayları…

Yıldızlar Bana Uzak Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Yıldızlar Bana Uzak dizisi ilk bölümüyle 31 Aralık 2023 Pazar akşamı 20:00'da atv'de.

Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var, Konusu Ne?

Yıldızlar Bana Uzak dizisinin oyuncu kadrosu oldukça zengin.ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak, izleyicilerin beğenisini kazanmaya hazırlanıyor. Dizinin başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı yer alıyor. Furkan Andıç, dizide Kadir karakterini canlandırıyor. Kadir, zengin ve yakışıklı bir iş adamıdır. Aslı ile mutlu ve huzurlu bir yuva kurmak en büyük hayalidir. Ama üzerine atılan suç o eski Kadir’i değiştirir. Artık tek isteği, hayatından yıllarını çalan Varnalılar’dan intikam almaktır. Burcu Kıratlı ise, dizide Aslı karakterini canlandırıyor. Aslı, güzel ve başarılı bir avukattır. Kadir ile aşk yaşar. Ama babasının cinayete kurban gitmesi bütün hayatını alt üst eder. Dizinin yönetmenliğini Bahadır İnce yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Ercan Uğur kaleme alıyor. Dizi, sırlarla dolu bir aşk ve intikam hikayesini anlatıyor.

Dizinin konusu, gerçek bir hikayeden uyarlanmadı. Dizi, Kore yapımı olan The Innocent Man dizisinden esinleniyor. Dizinin çekimleri ise İstanbul’da gerçekleşiyor..

Dizinin oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve Mustafa Enis Bilir gibi isimler yer alıyor.