Yıldızlar Bana Uzak Nerede Çekiliyor? İşte Dİzinin Çekim Yerleri

ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak, izleyicilerin beğenisini kazanmaya hazırlanıyor. Dizinin başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Bahadır İnce yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Ercan Uğur kaleme alıyor. Dizi, sırlarla dolu bir aşk ve intikam hikayesini anlatıyor. Dizinin konusu, gerçek bir hikayeden uyarlanmadı. Dizi, Kore yapımı olan The Innocent Man dizisinden esinleniyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak dizisi ne zaman başlayacak? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin çekim yerleri neler? İşte, dizinin detayları…

Yıldızlar Bana Uzak Dizisi Ne Zaman Başlayacak?



Yıldızlar Bana Uzak dizisi ilk bölümüyle 31 Aralık 2023 Pazar akşamı 20:00'da atv'de.

Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Yıldızlar Bana Uzak dizisinin oyuncu kadrosu oldukça zengin. Dizinin başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı yer alıyor. Furkan Andıç, dizide Kadir karakterini canlandırıyor. Kadir, zengin ve yakışıklı bir iş adamıdır. Aslı ile aşk yaşar. Burcu Kıratlı ise, dizide Aslı karakterini canlandırıyor. Aslı, güzel ve başarılı bir avukattır. Kadir ile aşk yaşar. Dizinin diğer oyuncuları ise şöyle; Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Evrim Doğan, Rami Narin.

Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Çekim Yerleri Neler?



Yıldızlar Bana Uzak dizisi İstanbul ilinde çekilecektir. Çekimlerde İstanbul’un bir çok farklı semti kullanılacaktır. Bundan dolayı da çekimler İstanbul’un bir çok farklı mekanında gerçekleşecektir. Yıldızlar Bana Uzak dizisinin çekim yerleri arasında Beykoz, Kadıköy, Beşiktaş, Galata gibi semtler yer alıyor.