Yılmaz Erdoğan’ın İnci Taneleri dizisi, reytinglerde rakipsiz! İşte dün akşamın unutulmaz bölümü

İnci Taneleri dizisi reytingleri alt üst etti! Dün akşamın rekor bölümü

Yılmaz Erdoğan'ın yazarı ve başrol oyuncusu olduğu İnci Taneleri dizisi, reytinglerde rakiplerine fark attı. Hapishaneden yeni çıkan Azem’in ailesini bir araya getirme mücadelesi, izleyicileri ekran başına bağladı.

İnci Taneleri reytinglerde bir numara

Yılmaz Erdoğan, televizyona döndüğü günden beri izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Hem kaleminden çıkan hem de canlandırdığı İnci Taneleri dizisi, reyting sıralamasında zirvede yer aldı.

İnci Taneleri Perşembe akşamlarının gözdesi! İşte reyting rekorları kıran 3. Bölüm

Erdoğan’ın, hapisten sonra ailesini toparlamak için çırpındığı Azem rolü, izleyicilerin sevgisini kazandı. Hayatına yeni bir sayfa açmak isteyen bir öğretmenin hem dramatik hem de komik hikayesini anlatan dizisi, perşembe akşamlarının en çok tercih edilen yapımı oldu.İnci Taneleri reytingleri yükselmeye devam ediyor.

Dizinin bir önceki bölümü, tüm seyircilerde 10.69, AB’de 11.39 ve ABC1’de 12.57 reyting ile büyük bir başarı yakalamıştı. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümü ise bu sayıları daha da arttırdı. Son bölüm, tüm seyircilerde 10.23, AB’de 13.19 ve ABC1’de 13.02 reyting ile izleyicilerden tam not aldı.