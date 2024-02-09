Yılmaz Erdoğan’ın İnci Taneleri dizisi, reytinglerde rakipsiz! İşte dün akşamın unutulmaz bölümü

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp oynadığı İnci Taneleri dizisi, reytinglerde zirveyi bırakmıyor. Hapisten çıkan Azem’in ailesini birleştirme macerası, izleyicileri ekrana kilitliyor.

Yılmaz Erdoğan’ın İnci Taneleri dizisi, reytinglerde rakipsiz! İşte dün akşamın unutulmaz bölümü
Yayın Tarihi:

İnci Taneleri dizisi reytingleri alt üst etti! Dün akşamın rekor bölümü

Yılmaz Erdoğan'ın yazarı ve başrol oyuncusu olduğu İnci Taneleri dizisi, reytinglerde rakiplerine fark attı. Hapishaneden yeni çıkan Azem’in ailesini bir araya getirme mücadelesi, izleyicileri ekran başına bağladı.

Yılmaz Erdoğan’ın İnci Taneleri dizisi, reytinglerde rakipsiz! İşte dün akşamın unutulmaz bölümü

İnci Taneleri reytinglerde bir numara

Yılmaz Erdoğan, televizyona döndüğü günden beri izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Hem kaleminden çıkan hem de canlandırdığı İnci Taneleri dizisi, reyting sıralamasında zirvede yer aldı.

İnci Taneleri Perşembe akşamlarının gözdesi! İşte reyting rekorları kıran 3. Bölüm

Erdoğan’ın, hapisten sonra ailesini toparlamak için çırpındığı Azem rolü, izleyicilerin sevgisini kazandı. Hayatına yeni bir sayfa açmak isteyen bir öğretmenin hem dramatik hem de komik hikayesini anlatan dizisi, perşembe akşamlarının en çok tercih edilen yapımı oldu.İnci Taneleri reytingleri yükselmeye devam ediyor.

Dizinin bir önceki bölümü, tüm seyircilerde 10.69, AB’de 11.39 ve ABC1’de 12.57 reyting ile büyük bir başarı yakalamıştı. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümü ise bu sayıları daha da arttırdı. Son bölüm, tüm seyircilerde 10.23, AB’de 13.19 ve ABC1’de 13.02 reyting ile izleyicilerden tam not aldı.

Yılmaz Erdoğan’ın İnci Taneleri dizisi, reytinglerde rakipsiz! İşte dün akşamın unutulmaz bölümü

Öne Çıkanlar
Devlet destek vitesini artırdı! Başvuru için son gün: Hane başı 2000 TL ödenecek Devlet destek vitesini artırdı! Başvuru için son gün: Hane başı 2000 TL ödenecek
Uygun fiyata yumurta arayanlar müjde! O markette yüzde 18 indirimli satışta Uygun fiyata yumurta arayanlar müjde! O markette yüzde 18 indirimli satışta
Memur olmak isteyen kadın/erkeklerin fırsat ayağına geldi! HMB ile GİB 81 ilde KPSS 2022-2023 puanıyla memur alıyor Memur olmak isteyen kadın/erkeklerin fırsat ayağına geldi! HMB ile GİB 81 ilde KPSS 2022-2023 puanıyla memur alıyor
Çok Okunanlar
Müge Anlı'da bir cinayet düğümü daha çözülüyor: Gökhan Tombak'a bakın ne olmuş nasıl ölmüş! Müge Anlı'da bir cinayet düğümü daha çözülüyor: Gökhan Tombak'a bakın ne olmuş nasıl ölmüş! Ozan Güven, Ekin Koç ve Hande Ataizi, Taş Kağıt Makas dizisinde buluşuyor! İşte dizi'nin 1. Bölüm fragmanı Ozan Güven, Ekin Koç ve Hande Ataizi, Taş Kağıt Makas dizisinde buluşuyor! İşte dizi'nin 1. Bölüm fragmanı Bige Önal, Aile Albümü’nde hangi rolü oynayacak? Bige Önal, Aile Albümü’nde hangi rolü oynayacak? Netflix’te geçen hafta en çok neler izlendi? İşte en popüler 10 film! Netflix’te geçen hafta en çok neler izlendi? İşte en popüler 10 film! Derya Karadaş, Yandaki Oda’da Caner Cindoruk’un ablasını canlandıracak Derya Karadaş, Yandaki Oda’da Caner Cindoruk’un ablasını canlandıracak