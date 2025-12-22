Ayhan Gider: 2026 Bütçesine 'Ret' Demek Millete Hizmetlere Sırt Çevirir

2026 bütçesi güçlü devlet, dengeli ekonomi anlayışının somut göstergesidir

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gider, 2026 bütçesinin küresel ekonomik dalgalanmalar, bölgesel güvenlik riskleri ve artan jeopolitik belirsizlikler gölgesinde, sorumlu ve gerçekçi bir yaklaşımla hazırlandığını belirtti.

Gider, bütçenin temel amacının ekonomik istikrarı korurken sosyal devlet anlayışını güçlendirmek olduğunu vurguladı. Üretim, istihdam ve yatırımı önceleyen bir çerçevenin benimsendiğini, tarım, sanayi, savunma, eğitim ve sağlık gibi stratejik alanlara ayrılan kaynakların Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda planlandığını söyledi.

Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf kullanımının bütçenin ana omurgasını oluşturduğunu kaydeden Gider, özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal destek mekanizmalarının sürdürülebilir şekilde güçlendirildiğine dikkat çekti. Bu bütçe; çalışanı, emekliyi, çiftçiyi ve gençlerimizi birbirine karşı konumlandıran değil, toplumun tüm kesimlerini aynı hedefte buluşturan bir denge anlayışını yansıtmaktadır.

Slogan değil, sorumluluk siyaseti

Gider, 2026 bütçesinin popülist yaklaşımlarla değil, mali disiplin ve uzun vadeli planlama esas alınarak hazırlandığını belirtti. Kamu harcamalarında disiplinin korunduğunu, yatırımlardan ve sosyal politikalardan taviz verilmediğini ifade etti. Ekonomik büyümenin kalıcı hale getirilmesi ve istihdamın güçlendirilmesinin bütçenin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Muhalefetin eleştirilerine de değinen Gider, sorumluluk taşımayan ve çözüm üretmeyen söylemlerin kamuoyuna fayda sağlamadığına dikkat çekti. Bütçe; sloganlarla değil, rakamlarla, planlamayla ve uygulanabilir politikalarla hazırlanır. Bugün ret demeyi tercih edenlerin yarın ortaya çıkacak hizmetlerin, yatırımların ve sosyal desteklerin de karşısında duracaklarını söyledi. Bizim durduğumuz yer nettir: milletin ihtiyacı, devletin imkânı ve ülkenin geleceği.

AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin emanetini güçlü bir devlet aklıyla yönettiklerini belirten Gider, siyaseti günübirlik söylemlerle değil, somut sonuç üreten politikalarla yaptıklarını ve 2026 bütçesinin de bu anlayışın açık bir yansıması olduğunu ifade etti.

Gider, kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun Türkiye’ye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, bütçenin Türkiye Yüzyılı hedeflerine güçlü katkılar sunacağını sözlerine ekledi.

