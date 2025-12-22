DOLAR
Malatya İş İnsanları Platformu'ndan Sarıkamış Şehitleri İçin Anma Mesajı

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikleri rahmet, minnet ve dualarla andıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:38
Malatya İş İnsanları Platformu'ndan Sarıkamış şehitleri için anma

Ahmet Özköse: Bu fedakarlık yalnızca bir hatıra değil, bugünümüze ve geleceğimize sorumluluk yüklüyor

Malatya İş İnsanları Platformu, Sarıkamış Harekatı’nda vatan uğruna ağır kış şartlarında canlarını feda eden şehitler için yayımladığı anma mesajıyla duygularını paylaştı.

Platform Başkanı Ahmet Özköse mesajında, verilen mücadelenin milletin hafızasında derin ve silinmez izler bıraktığını vurguladı. Özköse, bu büyük fedakarlığın sadece geçmişin bir hatırası olmadığını, aksine bugün ve gelecek nesillere önemli sorumluluklar hatırlattığını belirtti.

Özköse ayrıca, Sarıkamış'ta şehit düşen kahraman Mehmetçiklerin emanet ettiği birlik, beraberlik ve vatan bilincinin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, bu değerlere sahip çıkma kararlılıklarını ifade etti.

Mesajını sonlandırırken Özköse, Sarıkamış şehitlerini rahmet, minnet ve dualarla andıklarını söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

