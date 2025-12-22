Malatya İş İnsanları Platformu'ndan Sarıkamış Şehitleri İçin Anma Mesajı

Malatya İş İnsanları Platformu'ndan Sarıkamış şehitleri için anma

Ahmet Özköse: Bu fedakarlık yalnızca bir hatıra değil, bugünümüze ve geleceğimize sorumluluk yüklüyor

Malatya İş İnsanları Platformu, Sarıkamış Harekatı’nda vatan uğruna ağır kış şartlarında canlarını feda eden şehitler için yayımladığı anma mesajıyla duygularını paylaştı.

Platform Başkanı Ahmet Özköse mesajında, verilen mücadelenin milletin hafızasında derin ve silinmez izler bıraktığını vurguladı. Özköse, bu büyük fedakarlığın sadece geçmişin bir hatırası olmadığını, aksine bugün ve gelecek nesillere önemli sorumluluklar hatırlattığını belirtti.

Özköse ayrıca, Sarıkamış'ta şehit düşen kahraman Mehmetçiklerin emanet ettiği birlik, beraberlik ve vatan bilincinin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, bu değerlere sahip çıkma kararlılıklarını ifade etti.

Mesajını sonlandırırken Özköse, Sarıkamış şehitlerini rahmet, minnet ve dualarla andıklarını söyledi.

