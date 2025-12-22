Gürhan Albayrak Seyitgazi'de Çalışmaları Değerlendirdi

İl Başkanı ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Seyitgazi İlçe Başkanı Özcan Yılmaz ve ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Toplantıda Başkan Albayrak, Seyitgazi'de yapılan çalışmaları ilçe yönetimiyle birlikte değerlendirdi.

Programın ardından Albayrak'ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Seyitgazi’nin her sokağında, her gönlünde iz bırakmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz ve geleceğe olan inancımız daim olsun. AK Parti seninle Seyitgazi"

