DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,29 -0,25%
ALTIN
6.069,25 -1,62%
BITCOIN
3.849.646,57 -1,91%

Gürhan Albayrak Seyitgazi'de Çalışmaları Değerlendirdi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Seyitgazi İlçe Başkanı Özcan Yılmaz ve ilçe teşkilatıyla bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:26
Gürhan Albayrak Seyitgazi'de Çalışmaları Değerlendirdi

Gürhan Albayrak Seyitgazi'de Çalışmaları Değerlendirdi

İl Başkanı ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Seyitgazi İlçe Başkanı Özcan Yılmaz ve ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Toplantıda Başkan Albayrak, Seyitgazi'de yapılan çalışmaları ilçe yönetimiyle birlikte değerlendirdi.

Programın ardından Albayrak'ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Seyitgazi’nin her sokağında, her gönlünde iz bırakmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz ve geleceğe olan inancımız daim olsun. AK Parti seninle Seyitgazi"

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, SEYİTGAZİ İLÇE BAŞKANI ÖZCAN YILMAZ VE İLÇE...

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, SEYİTGAZİ İLÇE BAŞKANI ÖZCAN YILMAZ VE İLÇE TEŞKİLATI İLE BİR ARAYA GELDİ.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, SEYİTGAZİ İLÇE BAŞKANI ÖZCAN YILMAZ VE İLÇE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEM Parti'den CHP'ye ziyaret: Özgür Özel ile görüşme
2
Witkoff: Rusya, ABD'nin Ukrayna barış çabalarına değer veriyor
3
Beyağaç Belediyesi'nden Sazak Mahallesi'ne Güvenli Ulaşım: Üst Yapı ve Taş Döşeme
4
Fidan, Güler ve Kalın Şam’da: Eş-Şara ile Görüştü
5
Gürhan Albayrak Seyitgazi'de Çalışmaları Değerlendirdi
6
Bakan Yumaklı: Burdur’a Son 23 Yılda 48 Milyar Liralık Destek
7
Yaşar Güler Şam'da: Ebu Kasra ile Görüştü

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi