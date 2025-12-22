Fidan, Güler ve Kalın Şam’da Eş-Şara ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Heyetlerarası Temaslar

Türk heyeti, Suriye’de gerçekleştirdikleri temaslar kapsamında üst düzey Suriyeli yetkililerle görüşmeler yaptı. Görüşmelerde karşılıklı diyaloğun güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Hakan Fidan, ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaşar Güler, görüşmeler kapsamında Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi.

İbrahim Kalın ise Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile temaslarda bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) BAŞKANI İBRAHİM KALIN, ŞAM'DA SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA İLE BİR ARAYA GELDİ.