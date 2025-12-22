DOLAR
Fidan, Güler ve Kalın Şam’da: Eş-Şara ile Görüştü

Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve üst düzey Suriyeli yetkililerle görüştü.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:14
Fidan, Güler ve Kalın Şam’da: Eş-Şara ile Görüştü

Fidan, Güler ve Kalın Şam’da Eş-Şara ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Heyetlerarası Temaslar

Türk heyeti, Suriye’de gerçekleştirdikleri temaslar kapsamında üst düzey Suriyeli yetkililerle görüşmeler yaptı. Görüşmelerde karşılıklı diyaloğun güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Hakan Fidan, ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaşar Güler, görüşmeler kapsamında Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi.

İbrahim Kalın ise Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile temaslarda bulundu.

