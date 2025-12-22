Bakan Yumaklı: Burdur’a Son 23 Yılda 48 Milyar Liralık Destek

Bakan Yumaklı Burdur’daki Yatırımları ve Destekleri Açıkladı

Mehmet Akif Ersoy Ödül Töreninde Vurgular

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Burdur temasları kapsamında 6. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Törenine katıldı. Törende şair Mehmet Akif için, "İstiklal Marşımızın müellifi Mehmet Akif, milletimizin dini ve milli hislerine en güçlü şekilde tercüman olmuş, büyük şairimizdir. İstiklal Marşı için verilen para ödülünü kabul etmeyecek kadar da onurlu ve müstesna bir karakter sahibi olduğunu, gayet tabii hepimiz biliyoruz. İstiklal Marşı, bir ‘milli mutabakat metni’ olarak milletimize inşallah ebediyen kılavuzluk edecektir. Burdur’dan Birinci Meclis’te ilk dönem milletvekili olan şairimizi, milletçe daima rahmetle ve saygıyla anmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Burdur’a 23 Yılda 48 Milyar Liralık Destek ve Sulama Yatırımları

Bakan Yumaklı, Burdur Gölü Eylem Planını açıkladıklarını belirterek, Burdur Gölü’nün hem bölge hem de ülke su kaynakları ve tabiat varlıkları açısından önemine dikkat çekti. "Burdur da, ülkemiz tarımına verdiği katkı açısından, bizim için son derece kıymetli. Bunun için, şehrimize son 23 yılda 48 milyar liralık destek verdik ve yatırım yaptık. Su ve sulama alanında tam 218 tesisi hizmete aldık" dedi.

Bakanlık tarafından bu yıl içinde tamamlanan projeler arasında Aşağımüslümler Düğer Sulaması ve Gökçeyaka 1. ve 2. Kısım YAS Sulama Şebekesi yer alıyor. Yumaklı, "Hizmete aldığımız bütün bu tesislerle yaklaşık 400 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Zirai gelire 3,1 milyar liralık katkı sağladık" ifadelerini kullandı.

Kırsal Kalkınma ve Üretim Artışı

Bakan Yumaklı, kırsal kalkınma destekleri ve ORKÖY kapsamında hibe ve kredi vererek yaklaşık 5 bin 781 projeyi desteklediklerini hatırlattı. Şeker pancarına yönelik yatırımlara da vurgu yapan Yumaklı, "Burdur Şeker Fabrikamız son 23 yılda Türkşeker’e ait fabrikalar içinde, en fazla yatırım yapılan fabrikalarımızdan biri oldu. Önümüzdeki süreçte daha fazla pancar üretimi için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yumaklı ayrıca verilen destekler sayesinde bitkisel üretim miktarının iki kat arttığını, Burdur’un bazı ürünlerdeki sıralamalarını ve hayvancılık artışlarını paylaştı: Rezene ve kişnişte 1., çörekotu ve gül üretiminde 2., adaçayı, iğde ve lavanta üretiminde 3. sıraya yükselme; büyükbaş hayvan varlığında %81, küçükbaşta %58 artış. Bu çalışmalarla Burdur’un tarımsal hasılasını 38 kat artırarak yaklaşık 14,4 milyar lira seviyesine taşıdıklarını söyledi.

Fidan Seferberliği ve Yeni Çağrular

Son 23 yılda yaklaşık 158 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Yumaklı, il merkezi ve Bucak ilçe merkezinin içme suyu sorununu çözecek projelerin hazırlıklarına başlandığını aktardı. Ayrıca TKDK - IPARD çağrıları kapsamında et, süt, meyve-sebze, su ürünleri, yumurta işleme; süt toplama merkezleri, peynir altı suyunun işlenmesi ve soğuk hava depolarına yönelik yatırımlara destek verileceğini açıkladı. Başvuruların 30 Aralıktan itibaren alınmaya başlanacağını, 2026 yılında hayvancılık ve gıda işleme gibi tedbirler için çağrı takviminin 2026 Mart ayında yayımlanacağını söyledi.

Yumaklı, "Burdur’dan bu çağrıya katılımın yoğun olmasını bekliyoruz. Bütün bu müjdelerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki yaptığımız çalışmalarla; Burdur’un tarım ve orman sektörü daha ileriye taşınacak" değerlendirmesinde bulundu.

Program, ödül takdimiyle son buldu.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, "BURDUR DA, ÜLKEMİZ TARIMINA VERDİĞİ KATKI AÇISINDAN, BİZİM İÇİN SON DERECE KIYMETLİ. BUNUN İÇİN, ŞEHRİMİZE SON 23 YILDA 48 MİLYAR LİRALIK DESTEK VERDİK VE YATIRIM YAPTIK. SU VE SULAMA ALANINDA TAM 218 TESİSİ HİZMETE ALDIK" DEDİ.