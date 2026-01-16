Bakan Hakan Fidan Vilnius'ta Rasa Budbergyt ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Vilnius'ta Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı ve Rasa Budbergyt ile parlamenter heyetle görüştü.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:56
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:01
Bakan Hakan Fidan Vilnius'ta Temaslarını Sürdürdü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta resmi ziyaret kapsamında temaslarına başladı. Fidan, Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı ve daha sonra parlamenter heyetle buluştu.

Toplantı ve Katılımcılar

Toplantıya Bakan Fidan’ın yanı sıra, Litvanya ve Estonya Dışişleri Bakanları ile Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı iştirak etti. Fidan, toplantının ardından Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyt ile parlamenterler heyetiyle görüştü.

Gelecek Görüşmeler

Bakan Fidan’ın Vilnius temasları kapsamında, Litvanya makamlarıyla yeni görüşmelerde bulunması bekleniyor.

