Bakan Hakan Fidan Vilnius'ta Rasa Budbergyt ile Görüştü

Bakan Hakan Fidan Vilnius'ta Temaslarını Sürdürdü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta resmi ziyaret kapsamında temaslarına başladı. Fidan, Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı ve daha sonra parlamenter heyetle buluştu.

Toplantı ve Katılımcılar

Toplantıya Bakan Fidan’ın yanı sıra, Litvanya ve Estonya Dışişleri Bakanları ile Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı iştirak etti. Fidan, toplantının ardından Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyt ile parlamenterler heyetiyle görüştü.

Gelecek Görüşmeler

Bakan Fidan’ın Vilnius temasları kapsamında, Litvanya makamlarıyla yeni görüşmelerde bulunması bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, LİTVANYA’NIN BAŞKENTİ VİLNİUS’TA, LİTVANYA MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI VE AVRUPA İŞLERİ KOMİTESİ BAŞKANI RASA BUDBERGYT İLE PARLAMENTERLER HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ.