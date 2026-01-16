Yusuf Tekin: Mesleki ve teknik eğitime kayıt oranı yüzde 43'e çıktı

Ağrı'daki İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı Valilik binasında düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı ve toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin karne sevincine ortak olduklarını belirten Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylülde başladığını hatırlattı.

Bu yılın temel temalarını "Yeşil" ve "Vatan" olarak seçtiklerini söyleyen Tekin, mesleki ve teknik eğitim ile eğitimde yapay zekâ uygulamalarına yoğunlaşacaklarını taahhüt ettiklerini ifade etti. Tekin, öğrencilere yönelik doğa ve vatan sevgisini öne çıkaran etkinliklerin yaygın şekilde gerçekleştiğini; öğretmenlerin, valilerin ve kaymakamlıkların koordinasyonuyla yüzbinlerce etkinliğin düzenlendiğini aktardı.

Tekin, mesleki ve teknik eğitimde bu yıl önemli bir hareketlilik yaşandığını vurgulayarak şunları söyledi: "2025-2026 eğitim öğretim döneminde ilk defa ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz arasında mesleki ve teknik eğitimin oranı yüzde 43’e çıkmış durumda. Mesleki ve teknik eğitim konusunda adımlar atmaya devam edeceğiz".

Öğrencilerin yapay zekâ politika belgesine yoğun ilgi gösterdiklerini kaydeden Tekin, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak yapay zekâ uygulamalarının geliştirildiğini belirtti.

Tekin, ayrıca: "Uluslararası ortamda ödül alan yapay zekâ uygulamalarımız var. Bu anlamda bizim açımızdan dopdolu bir eğitim öğretim yılının ilk yarıyılı tamamlanmış oldu. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ağrı'daki eğitim yatırımlarına dikkat çeken Tekin, 2002'den bu yana altyapıda önemli gelişmeler yaşandığını belirterek illerdeki değişimi rakamlarla anlattı: 2002'de 3.395 öğretmen varken şimdi 8.524; 2002'de 2.636 derslik varken şimdi 6.976 derslik bulunduğunu, derslik sayısının yaklaşık 2,5 kat arttığını söyledi.

Bilim ve sanat merkezleri, spor salonları, laboratuvarlar ve kütüphaneler açısından da "devrim niteliğinde" adımlar atıldığını vurgulayan Tekin, kentte yapılması gereken yatırımların tekrar yatırım programına alınacağını belirtti.

