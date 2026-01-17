Eş-Şara’dan Kürtlere Anayasal Güvence: 13 Sayılı Kararname İmzalandı

Eş-Şara 13 Sayılı Kararname’yi İmzaladı

Kürt kimliği ve haklarına anayasal güvence

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye’deki Kürt halkının haklarını anayasal güvence altına alan ve Kürt kimliğini Suriye ulusal kimliğinin asli bir parçası olarak tanıyan 13 Sayılı Kararnameyi imzaladı.

"Fitne rivayetlerine inanmayın; kim size bir kötülükle dokunursa karşısında bizi bulur. Biz Suriye’nin kalkınmasını, refahını ve birliğini istiyoruz" sözleriyle halka seslenen Eş-Şara, kararın birlik ve barış mesajı taşıdığını vurguladı.

Eş-Şara, silah bırakma şartı dışında hiçbir ön şart olmaksızın, zorla yerinden edilen tüm vatandaşları güvenli bir şekilde evlerine geri dönmeye ve "ortak Suriye vatanının" inşasına katılmaya davet etti.

İmzalanan kararnameyle getirilen başlıca düzenlemeler arasında, Kürtçenin ulusal bir dil olarak kabul edilmesi ve yoğun nüfuslu bölgelerdeki okullarda okutulmasına imkan tanınması yer alıyor. Ayrıca, 1962 tarihli nüfus sayımından kaynaklanan tüm kısıtlamalar kaldırılarak; mülteci ve kayıtsız olanlar dahil tüm Kürt kökenli vatandaşlara tam Suriye vatandaşlığı tanındı.

Kararnameyle birlikte 21 Mart Nevruz Bayramı tüm ülkede resmi tatil ilan edilirken, etnik temelli her türlü ayrımcılık ve nefret söylemi de kanunen yasaklandı.

Yetkililer, alınan bu adımların Suriye’nin sosyal dokusunu güçlendirmeyi ve uzun vadeli istikrarı desteklemeyi hedeflediğini belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye’deki Kürt halkının haklarını anayasal güvence altına alan ve Kürt kimliğini Suriye ulusal kimliğinin asli bir parçası olarak tanıyan 13 Sayılı Kararname’yi imzalarken, "Fitne rivayetlerine inanmayın; kim size bir kötülükle dokunursa karşısında bizi bulur. Biz Suriye’nin kalkınmasını, refahını ve birliğini istiyoruz" dedi.