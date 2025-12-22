DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,28 -0,23%
ALTIN
6.077,34 -1,76%
BITCOIN
3.839.604,41 -1,64%

Eskişehir'de CHP'den bir istifa daha: Oğuzhan Demir görevini bıraktı

CHP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Demir, 9 yıllık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Aynı süreçte Berke Akyel de AK Parti'ye geçti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:44
Eskişehir'de CHP'den bir istifa daha: Oğuzhan Demir görevini bıraktı

Eskişehir'de CHP'den bir istifa daha: Oğuzhan Demir görevini bıraktı

Gençlik Kolları Başkanlığına veda

Oğuzhan Demir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı olarak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Demir, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, "Kıymetli ailem ve yoldaşlarım, 9 yıl boyunca onurla yürüttüğüm CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Bu süre boyunca sokakta, sandıkta, örgütte umudu büyütmek, mücadeleyi çoğaltmak için bir an bile geri durmadım. Hata yaptıysam öğrenerek, düştüysem kalkarak ama asla vazgeçmeyerek yol aldım. Omuz omuza yürüdüğüm yol arkadaşlarıma, bana güvenen herkese ve bu görevi bana layık gören örgütüme teşekkür ediyorum. Görevler geçicidir, mücadele kalıcıdır. Cumhuriyet Halk Partisi benim siyasal yuvamdır, nerede ihtiyaç varsa, aynı inanç ve kararlılıkla orada olmaya devam edeceğim. Saygıyla"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Berke Akyel de CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Akyel'e rozetini dün AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak takmıştı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) ESKİŞEHİR GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI OĞUZHAN DEMİR, GÖREVİNDEN İSTİFA...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) ESKİŞEHİR GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI OĞUZHAN DEMİR, GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakan Fidan Şam'a Geldi: Güler ve Kalın Eşlik Etti
2
Ayhan Gider: 2026 Bütçesine 'Ret' Demek Millete Hizmetlere Sırt Çevirir
3
Gediz AK Parti’de Yeni İlçe Başkanı İçin Temayül Yoklaması Yapıldı
4
Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü Orta Asya Liderlerine St. Petersburg'da Verildi
5
Eskişehir'de CHP'den bir istifa daha: Oğuzhan Demir görevini bıraktı
6
Witkoff: Rusya, ABD'nin Ukrayna barış çabalarına değer veriyor
7
Beyağaç Belediyesi'nden Sazak Mahallesi'ne Güvenli Ulaşım: Üst Yapı ve Taş Döşeme

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi