Hakan Fidan Şam'a Geldi: Güler ve Kalın Eşlik Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın ile Şam’a geldi; Suriye yetkilileri Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:26
Hakan Fidan Şam'a Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Suriye’nin başkenti Şam'a geldi.

Resmi Karşılama

Ziyaret kapsamında, Türkiye heyeti Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye tarafından karşılandı. Karşılama töreninde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme yer aldı.

Gerçekleştirilen ziyaret, ilgili bakanlar ve istihbarat yetkililerinin katılımıyla dikkat çekti.

