Hakan Fidan Şam'a Geldi: Güler ve Kalın Eşlik Etti

Hakan Fidan Şam'a Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Suriye’nin başkenti Şam'a geldi.
Resmi Karşılama
Ziyaret kapsamında, Türkiye heyeti Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye tarafından karşılandı. Karşılama töreninde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme yer aldı.
Gerçekleştirilen ziyaret, ilgili bakanlar ve istihbarat yetkililerinin katılımıyla dikkat çekti.
