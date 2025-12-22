Özgür Özel: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinin Temel Gündemi Ekonomik ve Sosyal Kriz

Özgür Özel: "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizin temel gündemi, ekonomik ve sosyal krizdir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu'nun ilk toplantısı sonrası yapılan açıklamada, ofisin önceliğinin 2018'den bu yana kronikleşmiş sorunlar olacağı vurgulandı.

Toplantı yapısı ve görev dağılımı

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin gölge bakanlardan oluştuğu hatırlatıldı. Özel, politika kurullarının 5 ila 7 kişilik heyetlerle sahada çalışacağını ve bu ekiplerin partinin insan kaynakları havuzuyla tam koordinasyon içinde hareket ederek "iktidara yürüyen bir yönetim ordusu" gibi faaliyet göstereceklerini söyledi.

Özel, "Bundan sonra Parti Meclisimizin, Merkez Yönetim Kurulumuzun ve Meclis Grubumuzun yanında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ndeki Yürütme Kurulumuz da var" diyerek, bu üç kurulun eş güdümlü olarak vatandaşların sorunlarını tespit etmenin ötesinde çözüm önerilerini paylaşacağını aktardı.

Ekonomik ve sosyal kriz önceliği

Özel, ofisin gündemine ilişkin şu ifadeyi kullandı: "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulumuzun temel gündemi, 2018 yılından bu yana kronikleşmiş olan ekonomik ve sosyal kriz olacaktır, hiç şüphe yok."

Vatandaşın temel kaygıları arasında saydığı barınma, geçinme, ısınma ve eğitim sorunlarına doğrudan cevap verecek çözüm önerilerinin önümüzdeki dönemde duyurulacağını belirten Özel, hedeflerinin halkın güvenine layık olmak olduğunu vurguladı.

Rövanşist olmayan bir yaklaşım

Özel, CHP iktidarında rövanş peşinde olmayacaklarını ifade ederek, "Bir kusur varsa bizdeydi" dedi. Kendilerini anlatamamaktan ve doğru kadro, program ve önerileri yeterince sunamamaktan kaynaklanan eksikleri kabul ettiklerini söyledi. Ardından gelen yerel seçim başarısına atıf yaparak, partinin çalışmalarını "arı gibi gayretle, namusla, emekle" sürdürdüğünü belirtti.

Sosyal haklar, eğitim ve ekonomi vaatleri

Özel, partinin taahhütlerini şöyle sıraladı: Eşit yurttaşlık vurgusu, cemevlerinin ibadethane sayılması, Kürt sorununun "son Kürt 'sorunum kalmadı' diyene kadar" tanınması, Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerinin karşılanması ve İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar hayata geçirilmesi.

Milli eğitim politikası kapsamında 100 bin öğretmenin atanması, sözleşmeli öğretmenlik sisteminin sona erdirilmesi, YÖK'ün kaldırılması ve üniversitelerin bağımsızlaştırılması hedefleniyor. Sendika ve grev hakkının önündeki engellerin kaldırılacağı, polisin sendikasının olabileceği bir düzen öngörülüyor.

Mali ve ücret politikalarına dair vaatler net verilerle paylaşıldı: Bu sene için asgari ücret önerimiz 39 bin lira, en düşük emekli maaşı önerimiz de 39 bin liradır. Asgari ücretin açlık sınırının altında kalmayacağı, işçi lehine bir komisyon yapısıyla istikrarlı bir ücret düzeni kurulacağı belirtildi.

Tarım desteklerine ilişkin Özel, mazotun çiftçi için 55 liraya değil, 33 liraya düşürüleceğini ve milli gelirin yüzde 1’i olarak tarif edilen tarım desteklerinin şu an beşte bir, binde iki noktalarında kaldığını hatırlatarak bunu ilk bütçede düzeltme taahhüdünde bulundu.

Gençlik ve istihdam konusuna da değinen Özel, "Gençleri okutup işsiz bırakan sisteme son vereceğiz" diyerek, eğitim hayatının sınav ve işsizlik kaygısıyla geçmeyeceği bir düzen vaat etti.

Özel'in açıklamaları, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üzerinden ilerleyen dönemde ekonomik ve sosyal kriz odaklı kapsamlı politikalarını kamuoyuyla paylaşacağının sinyalini verdi.

