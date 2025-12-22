‘Terörsüz Türkiye’ Rapor Yazım Grubu Toplantısı Sona Erdi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda rapor hazırlığı tamamlandı

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde rapor yazım çalışma grubu toplantısı sona erdi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bünyesindeki çalışma grubu görüşmelerini tamamladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanlığı’nın konuya ilişkin açıklama yapacağını bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise toplantının verimli ve uyumlu geçtiğini belirterek, "Çarşamba yazım komisyonu bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

Yıldız, komisyonun süresinin uzatılacağını belirterek, perşembe günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı’nın yapılabileceğini ifade etti.

