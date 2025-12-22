DOLAR
‘Terörsüz Türkiye’ Rapor Yazım Grubu Toplantısı Sona Erdi

‘Terörsüz Türkiye’ rapor yazım grubu toplantısı sona erdi. Murat Emir TBMM Başkanlığı açıklaması bekliyor; Feti Yıldız verimli toplantı ve süre uzatılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 18:40
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda rapor hazırlığı tamamlandı

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde rapor yazım çalışma grubu toplantısı sona erdi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bünyesindeki çalışma grubu görüşmelerini tamamladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanlığı’nın konuya ilişkin açıklama yapacağını bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise toplantının verimli ve uyumlu geçtiğini belirterek, "Çarşamba yazım komisyonu bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

Yıldız, komisyonun süresinin uzatılacağını belirterek, perşembe günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı’nın yapılabileceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

