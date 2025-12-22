Ömer Çelik: Bir ülkede iki ordu olmaz — SDG taleplerine net yanıt

MKYK toplantısı ve 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam eden Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sırasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Terörsüz Türkiye çerçevesindeki çalışmalarında önemli bir aşamanın tamamlandığını ve siyasi partilerin raporlarını teslim ettiğini belirtti.

Çelik, Cumhur İttifakı üyelerinin, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin raporlarında ortaya koyduğu ilkelerin büyük ölçüde örtüştüğünü ve bu yaklaşımın Türkiye’yi ve bölgeyi terörsüz günlere kavuşturma iradesini yansıttığını vurguladı.

SDG talepleri ve 'iki ordu' uyarısı

SDG tarafından gelen taleplerin zaman zaman blok hâlinde, özel bir güç olarak sisteme dahil olma yönünde olduğunu söyleyen Çelik, bunun başka ülkelerde ne anlama geldiğinin görüldüğünü belirterek, bir ülkede iki ordu olmaz, iki silahlı güç olmaz ifadesini kullandı.

Çelik, ordunun içinde ikinci bir ordunun oluşmasının iç savaş senaryosuna götüreceğini, bunun tüm etnik ve dini grupların zararına olacağını ve AK Parti olarak hedeflerinin tüm toplum kesimlerinin birlikte kazandığı bir gelecek inşa etmek olduğunu kaydetti. Ayrıca 10 Mart Mutabakatı'nın bloklar halinde uygulanmasının yeni bir ordu anlamına geleceğini söyledi.

Sarı Hat, ateşkes ve İsrail eleştirisi

Çelik, varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye yönelik İsrail kaynaklı eylemler ile ilgili olarak, Gazze’nin yüzde 58’inin fiilen işgal altında olduğunu belirtti. 'Sarı Hat' uygulamasına değinen Çelik, bunun ateşkese ulaşmak için geçici askerî bir önlem olduğunu vurguladı ve İsrail Genelkurmay Başkanı’nın 'Sarı Hat yeni sınırdır' açıklamasını ateşkese aykırı, ateşkese karşı bir tutum olarak nitelendirdi.

17-25 Aralık ve 15 Temmuz değerlendirmesi

FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsü ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuşan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sergilediği kararlı duruşun her iki girişimin bertaraf edilmesini sağladığını, bunun Türk devlet ve toplum hayatı açısından büyük bir tehlikenin savuşturulması anlamına geldiğini ifade etti.

Güvenlik hazırlığı ve 10 Mart Mutabakatı

10 Mart Mutabakatı’na uyulmaması halinde operasyon seçeneğiyle ilgili bir soru üzerine Çelik, Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak için askeri ve diğer alanlardaki hazırlığın daima mevcut olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın başkomutan sıfatıyla vereceği emir üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gereken hazırlıkları derhal yerine getireceğini söyledi.

Siyasi tartışmalar, DEM Parti ve milletvekili saldırısı

DEM Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talebi olduğunu, ancak henüz takvim belirlenmediğini aktaran Çelik, görüşmelerde nezaket çerçevesinde fikirlerin paylaşıldığını belirtti. TBMM’de 2026 bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında yaşanan arbede ve İshak adlı milletvekiline yönelik saldırıyı ise kınayan Çelik, saldırının kabul edilemez olduğunu ve saldırgan hakkında gerekli ceza sürecinin işletilmesinin Meclis itibarı açısından önemli olduğunu söyledi.

CHP ve Atatürk tartışması

Çelik, siyasi tartışmalarda sıkça gündeme gelen 'Atatürk'ün partisiyiz' söyleminin yapılan her hatayı örtmeyeceğini belirtti. CHP'ye yönelik olarak İş Bankası temettüleri üzerinden yaşanan yargı süreçlerine atıfla, bu tür söylemlerle meseleyi çözmenin mümkün olmadığını ve istismar siyasetine karşı uyarıda bulundu.

Özetle, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sırasında SDG taleplerine yönelik uyarısını yineleyerek, terörle mücadele, ateşkes mekanizmalarının korunması ve devlet iradesinin önceliğine vurgu yaptı.

