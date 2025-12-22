Cevdet Yılmaz: 2025'te Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon doları aşacak

KEK 12. Dönem Toplantısı'nda mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Heyetlerarası 12. Dönem Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleşmesi ve ortak ekonomik hedeflere vurgu yaptı.

Yılmaz toplantıda, "2025 yılında ekonomimizin Türkiye ekonomisinin 1,5 trilyon doları aşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı ve iş birliğinin sahada somut projelerle ilerlediğini belirtti.

Kardeşlik ve stratejik ortaklık

Yılmaz, ilişkilerin "iki devlet, tek millet" şiarıyla siyasi söylemin ötesinde bir dayanışma olduğunu vurguladı. 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin müttefiklik seviyesini yükselttiğini, bu ortak vizyonun bölgesel ve uluslararası alanda Türkiye-Azerbaycan iş birliğini güçlendirdiğini söyledi.

Ekonomik toparlanma ve deprem çalışmalarına ilişkin değerlendirme

Küresel risklere ve ülkemizin yaşadığı afetlere dikkat çeken Yılmaz, son dönemde pandemi, jeopolitik riskler ve 6 Şubat depremlerinin ekonomide hızlı toparlanma ihtiyacı oluşturduğunu belirtti. Yılmaz, "90 milyar dolar sadece deprem bölgelerinin ihyası için kullanılan bir kaynak oldu" diyerek, bu çalışmaları önümüzdeki yıl tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.

Yılmaz, "Bu ayın sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız 450 binden fazla hak sahibine anahtarlarını teslim etmiş olacak" ifadesiyle konutların tamamlanacağı bilgisini paylaştı ve Azerbaycan'ın gösterdiği dayanışmaya teşekkür etti.

Enerji ve lojistik vizyonu

Enerji arz güvenliği ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde olduklarını söyleyen Yılmaz, Türkiye ve Azerbaycan'ı doğu ile batı arasında "güvenli bir liman" olarak niteledi. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP projelerinin Avrupa enerji güvenliğine katkısını vurguladı.

Yılmaz, Hazar kaynaklarının sadece transit taşınmasının ötesine geçilmesi gerektiğini belirterek, "Bizler enerjinin yönetildiği, arz güvenliğinin sağlandığı stratejik merkezler olmalıyız" dedi ve yenilenebilir enerji ile Nahçıvan üzerinden planlanan enerji koridoruna dikkat çekti.

Sanayi, eğitim ve lojistik bağlantılar

İki ülke arasındaki iş birliklerinin somut örneklerini sıralayan Yılmaz, TPO, SOCAR, BOTAŞ ve diğer aktörlerin ortak projelerini anlattı. Ayrıca Türkiye Maarif Vakfı'nın eğitim alanındaki rolünü vurgulayarak, Gence ve Nahçıvan'da yeni kampüs planlarına değindi.

Ticaret, yatırım hedefleri ve eylem planı

Yılmaz, geçen yıl ticaret hacminin 8 milyarla rekor seviyeye ulaştığını, kısa vadede petrol kaynaklı dalgalanmalar olabileceğini fakat orta vadeli hedef olan 15 milyar dolar'a ulaşma gayretinin sürdüğünü söyledi. Asıl hedefin ortak üretim, ortak yatırım ve üçüncü ülkelerde ortak proje geliştirmek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin üçüncü ülkelerdeki yatırımları dikkate alındığında, Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımlarının 18 milyar dolar, Azerbaycan'a yapılan yatırımların ise 21 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Buradan da daha fazla yatırım için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Yılmaz, 2024'te imzalanan 120 eylem maddelik planın 93 maddesinin tamamlandığını ve bunun yüzde 78’lik bir başarıya işaret ettiğini açıkladı. Toplantı kapsamında heyetlerin ortak çalışmasıyla 110 maddelik yeni eylem planının imzalanacağı duyuruldu.

Yeni eylem planının içerikleri

Yeni eylem planında serbest ticaret anlaşması imkanlarının araştırılması, üçüncü ülkelerde yatırım ve hizmet ticareti alanlarında iş birliği, Azerbaycan'ın yeni bilgisayarlı transit sisteme entegrasyonu için ortak çalışma grubu kurulması, ortak endüstriyel eğitim merkezi, tarım iş birliği anlaşması, petrol ve doğal gaz projelerinde iş birliğinin geliştirilmesi ve sağlık, turizm, bankacılık ile kamu alımlarında tecrübe paylaşımı programları gibi somut maddeler yer alıyor.

Toplantı, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arasında KEK eylem planı imza töreniyle sona erdi.

