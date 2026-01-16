Hakan Fidan Vilnius’ta Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı’na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya’nın Vilnius kentinde düzenlenen Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı; Vilnius temasları sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:48
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantıya Hakan Fidan’ın yanı sıra Litvanya ve Estonya Dışişleri Bakanları ile Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı iştirak etti.

Vilnius temasları

Bakan Fidan’ın Vilnius temasları kapsamında Litvanya makamlarıyla görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

