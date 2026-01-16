Putin ile Netanyahu Telefonda İran ve Orta Doğu'yu Görüştü

Putin ile Netanyahu telefon görüşmesinde Orta Doğu ve İran’daki durumu ele aldı; Kremlin Putin’in diplomasi ve arabuluculuk vurgusunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:45
Kremlin duyurdu: Diplomasi ve arabuluculuk vurgulandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaparak Orta Doğu ve İrandaki gelişmeleri ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki durum ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Açıklamada, "Putin, bölgenin istikrar ve güvenliğini sağlamak amacıyla siyasi ve diplomatik çabaların artırılması yönündeki temel tutumunu ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Putin’in "arabuluculuk çabalarına devam etme ve ilgili tüm tarafları kapsayan yapıcı bir diyaloğu teşvik etme konusundaki kararlılığını teyit ettiği" belirtildi.

Tarafların çeşitli düzeylerde temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı da kaydedildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları